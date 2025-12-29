सट्टा माफिया तन्नू जिला बदर, दो और बदमाशों पर भी गिरी गाज, एक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

पुलिस के मुताबिक तन्नू लंबे समय से सट्टेबाजी का अवैध धंधा चला रहा है। वह अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर गंगापुर और श्यामगंज इलाकों में किराये पर मकान लेकर सट्टा खिलवाता है। कई बार जेल जाने के बावजूद जमानत पर बाहर आते ही वह दोबारा इसी कारोबार में जुट जाता है। तन्नू के जेल में रहने के दौरान भी उसके परिजन इस नेटवर्क को चलाते रहे हैं। तन्नू के खिलाफ हत्या समेत कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं।