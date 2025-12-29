सट्टा माफिया तन्नू जिला बदर, दो और बदमाशों पर भी गिरी गाज, एक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त

जगमोहन उर्फ तन्नू
बरेली। जिले में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सट्टा माफिया जगमोहन उर्फ तन्नू समेत तीन बदमाशों को छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। इसके साथ ही एक अन्य मामले में शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किया गया है।
जिला बदर किए गए अपराधियों में इज्जतनगर थाना क्षेत्र का बेचा पुत्र रमजानी, बारादरी थाना क्षेत्र का कुख्यात सट्टा माफिया जगमोहन उर्फ तन्नू पुत्र राजकुमार और वसीम उर्फ गण्ठी पुत्र मो. नवी अहमद शामिल हैं। तीनों को छह माह तक बरेली की सीमा से बाहर रहना होगा। इसके अलावा फरीदपुर थाना क्षेत्र के ओमकार पुत्र कामता प्रसाद का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
बारादरी क्षेत्र के गंगापुर निवासी जगमोहन उर्फ तन्नू का नाम जिले के चर्चित अपराधियों में शुमार है। वर्ष 2023 में प्रेमनगर थाने के पास अजय वाल्मीकि की गोली मारकर हत्या के मामले में तन्नू और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस केस में पुलिस पहले ही गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर चुकी है।
पुलिस के मुताबिक तन्नू लंबे समय से सट्टेबाजी का अवैध धंधा चला रहा है। वह अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर गंगापुर और श्यामगंज इलाकों में किराये पर मकान लेकर सट्टा खिलवाता है। कई बार जेल जाने के बावजूद जमानत पर बाहर आते ही वह दोबारा इसी कारोबार में जुट जाता है। तन्नू के जेल में रहने के दौरान भी उसके परिजन इस नेटवर्क को चलाते रहे हैं। तन्नू के खिलाफ हत्या समेत कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं।
