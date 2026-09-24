बरेली के खिलौना घर पर GST का छापा: तीन गाड़ियों से पहुंची टीम, फाइलें खंगालीं

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जीएसटी की कार्रवाई किस शिकायत, इनपुट या कारोबारी अनियमितता की आशंका के आधार पर की गई है। अधिकारियों की ओर से जांच में मिले तथ्यों के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। जांच पूरी होने और विभाग की आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही कार्रवाई की वास्तविक वजह और नतीजे स्पष्ट हो सकेंगे।