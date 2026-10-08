सचिन कश्यप हत्याकांड पर फूटा गुस्सा, दामोदर पार्क में परिजनों के साथ उतरा कश्यप समाज, 50 लाख और सरकारी नौकरी की मांग

Bareilly News : भाजपा नेता सचिन कश्यप की हत्या के बाद कश्यप समाज का गुस्सा एक बार फिर सामने आया। गुरुवार को कश्यप समाज सेवा संस्था के नेतृत्व में सचिन के परिजनों ने दामोदर पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मृतक परिवार को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, सुरक्षा और एक पात्र आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की।