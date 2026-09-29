परिवार से बगावत कर अजय की दुल्हनिया बनी सिमरन, अब पिता से बताया जान का खतरा, पुलिस तक पहुंचा मामला

सिमरन ने अपने शिकायती पत्र में सिंधौरा चौकी पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि सुरक्षा देने के बजाय पुलिसकर्मी उसके पति को फोन कर उनका ठिकाना पूछ रहे हैं और कथित तौर पर पकड़कर जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पुलिसकर्मियों का पक्ष सामने नहीं आया है। सुरक्षा को लेकर सिमरन अब पति अजय पाल मौर्य के साथ सीओ बहेड़ी अरुण कुमार के पास पहुंची। उसने हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने, सुरक्षा उपलब्ध कराने और धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीओ ने प्रकरण को गंभीरता से देखने और दंपती की सुरक्षा को लेकर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है।