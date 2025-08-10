10 अगस्त 2025,

बरेली

एसएसपी ने दौड़ाई तबादला एक्सप्रेस, छह सीओ की कुर्सियां बदलीं, जाने किसे कहां मिली तैनाती

रविवार को बरेली पुलिस महकमे में जोरदार हलचल मच गई, जब एसएसपी अनुराग आर्य ने एक झटके में छह सर्किल अधिकारियों के तबादले कर दिए। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सीओ की कुर्सियां बदल गईं और कई अफसरों को नई जिम्मेदारियां थमा दी गईं।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 10, 2025

बरेली। रविवार को बरेली पुलिस महकमे में जोरदार हलचल मच गई, जब एसएसपी अनुराग आर्य ने एक झटके में छह सर्किल अधिकारियों के तबादले कर दिए। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सीओ की कुर्सियां बदल गईं और कई अफसरों को नई जिम्मेदारियां थमा दी गईं।

एसएसपी अनुराग आर्य का ये कदम कानून-व्यवस्था को धार देने और पुलिसिंग में रफ्तार लाने के तौर पर देखा जा रहा है। नए सीओ के सामने अपने-अपने इलाकों में अपराध पर लगाम लगाने और जनता से जुड़ाव बढ़ाने की चुनौती होगी।

कौन कहां पहुंचा

गौरव सिंह — नवाबगंज से हटाकर सीओ क्राइम और सीओ आंकिक बनाया गया।
अंजनी कुमार तिवारी — मीरगंज से ट्रांसफर होकर सीओ ट्रैफिक और सीओ यूपी-112 की जिम्मेदारी मिली।
शिवम आशुतोष — अब संभालेंगे सीओ हाईवे और सीओ लाइन्स की कमान।
सोनाली मिश्रा — बनीं सीओ सिटी-2 और सीओ आरटीसी।
अजय कुमार — सिटी से ग्रामीण इलाके भेजे गए, बने सीओ मीरगंज।
नीलेश मिश्रा — नए सीओ नवाबगंज बने।

