एसएसपी ने दौड़ाई तबादला एक्सप्रेस, छह सीओ की कुर्सियां बदलीं, जाने किसे कहां मिली तैनाती

गौरव सिंह — नवाबगंज से हटाकर सीओ क्राइम और सीओ आंकिक बनाया गया।

अंजनी कुमार तिवारी — मीरगंज से ट्रांसफर होकर सीओ ट्रैफिक और सीओ यूपी-112 की जिम्मेदारी मिली।

शिवम आशुतोष — अब संभालेंगे सीओ हाईवे और सीओ लाइन्स की कमान।

सोनाली मिश्रा — बनीं सीओ सिटी-2 और सीओ आरटीसी।

अजय कुमार — सिटी से ग्रामीण इलाके भेजे गए, बने सीओ मीरगंज।

नीलेश मिश्रा — नए सीओ नवाबगंज बने।