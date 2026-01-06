यूपी के इस जिले में कड़ाके की ठंड ने स्कूलों पर लगाया ब्रेक, DM का सख्त आदेश, 10 जनवरी तक छुट्टी, प्री-बोर्ड भी टले

बरेली। शीतलहर और जानलेवा ठंड के बीच बरेली के जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के अनुपालन में जिले के सभी शिक्षा बोर्डों से मान्यता प्राप्त प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक के समस्त परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 10 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।
यूपी बोर्ड–सीबीएसई–आईसीएसई सब पर एक साथ लॉक
जारी आदेश के अनुसार यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई से संबद्ध विद्यालयों के साथ-साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भी 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। भीषण ठंड के मद्देनज़र पहले घोषित अवकाश को अब आधिकारिक तौर पर बढ़ा दिया गया है।
अवकाश बढ़ने का सीधा असर प्री-बोर्ड परीक्षाओं पर पड़ा है—वे भी स्थगित कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग ने मौसम सामान्य होने तक छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का स्पष्ट संदेश दिया है।
जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अजीत कुमार की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं की बीएलओ ड्यूटी लगी है, वे अपने दायित्वों का नियमानुसार निर्वहन करेंगे। वहीं, जहां मतदान बूथ अवस्थित हैं, वे विद्यालय खुले रहेंगे।
प्रशासन ने सभी प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही पर कार्रवाई के संकेत भी साफ हैं।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग