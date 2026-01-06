6 जनवरी 2026,

बरेली

यूपी के इस जिले में कड़ाके की ठंड ने स्कूलों पर लगाया ब्रेक, DM का सख्त आदेश, 10 जनवरी तक छुट्टी, प्री-बोर्ड भी टले

शीतलहर और जानलेवा ठंड के बीच बरेली के जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के अनुपालन में जिले के सभी शिक्षा बोर्डों से मान्यता प्राप्त प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक के समस्त परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 10 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित कर दिया गया है।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 06, 2026

बरेली। शीतलहर और जानलेवा ठंड के बीच बरेली के जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के अनुपालन में जिले के सभी शिक्षा बोर्डों से मान्यता प्राप्त प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक के समस्त परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 10 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।

यूपी बोर्ड–सीबीएसई–आईसीएसई सब पर एक साथ लॉक
जारी आदेश के अनुसार यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई से संबद्ध विद्यालयों के साथ-साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भी 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। भीषण ठंड के मद्देनज़र पहले घोषित अवकाश को अब आधिकारिक तौर पर बढ़ा दिया गया है।

परीक्षा कैलेंडर बदला, प्री-बोर्ड स्थगित

अवकाश बढ़ने का सीधा असर प्री-बोर्ड परीक्षाओं पर पड़ा है—वे भी स्थगित कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग ने मौसम सामान्य होने तक छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का स्पष्ट संदेश दिया है।

BLO ड्यूटी अलग, बूथ वाले स्कूल खुले रहेंगे

जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अजीत कुमार की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं की बीएलओ ड्यूटी लगी है, वे अपने दायित्वों का नियमानुसार निर्वहन करेंगे। वहीं, जहां मतदान बूथ अवस्थित हैं, वे विद्यालय खुले रहेंगे।

पालना अनिवार्य—प्रशासन की दो टूक

प्रशासन ने सभी प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही पर कार्रवाई के संकेत भी साफ हैं।

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 10:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / यूपी के इस जिले में कड़ाके की ठंड ने स्कूलों पर लगाया ब्रेक, DM का सख्त आदेश, 10 जनवरी तक छुट्टी, प्री-बोर्ड भी टले

बरेली

उत्तर प्रदेश

