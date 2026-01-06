यूपी के इस जिले में कड़ाके की ठंड ने स्कूलों पर लगाया ब्रेक, DM का सख्त आदेश, 10 जनवरी तक छुट्टी, प्री-बोर्ड भी टले

बरेली। शीतलहर और जानलेवा ठंड के बीच बरेली के जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के अनुपालन में जिले के सभी शिक्षा बोर्डों से मान्यता प्राप्त प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक के समस्त परिषदीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 10 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।