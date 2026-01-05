कयामत की रात : पेटिका में बंद बरेली बार के प्रत्याशियों की किस्मत, अध्यक्ष और सचिव को लेकर इनमें सीधी टक्कर

बरेली। बरेली बार एसोसिएशन चुनाव में सोमवार को शाम ढलते-ढलते अध्यक्ष और सचिव पद के दिग्गजों की किस्मत मतपेटियों में कैद हो गई। अब निगाहें 6 जनवरी की शाम पर टिकी हैं, जब मतगणना के बाद यह साफ होगा कि बार का ताज किसके सिर सजेगा। चुनावी गणित में अध्यक्ष पद पर मनोज कुमार हरित और ज्वाला प्रसाद गंगवार, अनिल कुमार द्विवेदी और रविंद्र सिंह चौहान का पलड़ा भारी माना जा रहा है, जबकि सचिव पद पर सीधी टक्कर है।