डिजिटल लर्निंग हब से बदलेगी पढ़ाई की तस्वीर, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में शुरू हुई डिस्टेंस एजुकेशन, बिना कॉलेज जाए बनेगी डिग्री

विश्वविद्यालय परिसर में अत्याधुनिक डिजिटल लर्निंग हब का निर्माण किया जा रहा है। यह हब ई-कंटेंट निर्माण, ऑनलाइन कोर्स और हाइब्रिड लर्निंग के लिए वन-स्टॉप सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके जरिए दूर-दराज के विद्यार्थी भी ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षक भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए छात्रों से सीधे जुड़कर अध्यापन कर सकेंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा।