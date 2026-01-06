शत्रु संपत्ति की खुली लूट, फाइलों में दुश्मन, जमीन पर अस्पताल, अधिकारियों की कलम से खेल, ईंट-सीमेंट से कर डाला सौदा

जांच में सामने आया कि खतौनी फसली वर्ष 1425-30 में यह जमीन पाकिस्तान निवासी मोहम्मद उल्ला खां के छह बेटों के नाम दर्ज थी। इसके बाद 16 अप्रैल 1984 और 17 अप्रैल 1987 को इंचार्ज शत्रु संपत्ति ने नाम खारिज कर इसे विधिवत शत्रु संपत्ति घोषित किया। लेकिन वर्ष 2000 में तत्कालीन एडीएम के स्तर से शत्रु संपत्ति का नाम हटाकर अतहर हुसैन के नाम दर्ज करने का आदेश निकल गया। हैरत यह कि यह आदेश 24 साल बाद, 28 मई 2025 को मंडलायुक्त ने निरस्त किया। अब फिर से राजस्व अभिलेखों में जमीन शत्रु संपत्ति दर्ज हो चुकी है।