गैंगस्टर सुपारी किलर के गिरफ्तार होते ही अंडरग्राउंड हुए मास्टरमाइंड अनीस की पत्नी और बेटा

बरेली। शहर में हुए उपद्रव के गवाह और पूर्व पार्षद को मौत के घाट उतारने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इस खौफनाक षड्यंत्र का मास्टरमाइंड उपद्रव के मामले में जेल में बंद अनीस सकलैनी निकला, जिसने सलाखों के पीछे से ही हत्या की सुपारी दिलाई। पुलिस ने ऐन वक्त पर शूटर को दबोच कर पूर्व पार्षद की जान तो बचा ली, लेकिन सुपारी देने वाली अनीस की पत्नी यासमीन, बेटा अदनान समेत कई आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
बारादरी थाना क्षेत्र में दर्ज इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है, जबकि विवेचना में और भी नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस का साफ कहना है कि साजिश रचने वाले अनीस सकलैनी को भी इस हत्या के मुकदमे में नामजद किया जाएगा।
चक महमूद निवासी पूर्व पार्षद फिरदौस ने बारादरी थाने में दर्ज कराई एफआईआर में आरोप लगाया कि शहर में हुए उपद्रव के दौरान उन्होंने लोगों को शांत कराया और पुलिस-प्रशासन का खुलकर सहयोग किया था। इसी बात को लेकर मौलाना तौकीर रजा के करीबी और पड़ोसी अनीस सकलैनी व उसके गुर्गों ने उनसे दुश्मनी ठान ली। आरोपियों को शक था कि उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान फिरदौस ने ही पुलिस को बताई है।
फिरदौस के मुताबिक, 18 दिसंबर को अनीस का बेटा अदनान अपने साथियों साजिद सकलैनी, नदीम खां, बबलू खां, मोबिन कुरैशी, नईम कुरैशी, फैजान कुरैशी और फुरकान के साथ मिला और खुली धमकी दी। कहा गया कि उनकी वजह से ही अनीस सकलैनी और फजुलनवी जेल में बंद हैं और जमानत नहीं हो पा रही है। दो दिन के भीतर 10 लाख रुपये देने की मांग की गई, वरना अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई।
26 दिसंबर को फिरदौस के पास एक परिचित पहुंचा और सनसनीखेज खुलासा किया कि अनीस सकलैनी ने पीलीभीत निवासी फुरकान को पांच लाख रुपये में उनकी हत्या की सुपारी दी है। पुलिस ने जब मामले में कार्रवाई करते हुए शूटर फुरकान को गिरफ्तार किया तो उसने सुपारी लेने की बात कबूल कर ली। पूछताछ में उसने बताया कि अनीस की पत्नी यासमीन उसकी दुकान पर आई थी और हत्या की सुपारी देने की बात कही थी।
शूटर के मुताबिक, शुरुआत में यासमीन ने 20 हजार रुपये दिए थे। सौदा तय हुआ था कि हत्या के दिन दो लाख और काम पूरा होने के बाद तीन लाख रुपये दिए जाएंगे। हालांकि पुलिस ने समय रहते पूरे षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया और एक बड़ी वारदात होने से पहले ही आरोपी को धर दबोचा। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि उपद्रव के मामले में जेल में बंद अनीस सकलैनी का नाम इस मुकदमे में बढ़ाया जाएगा। विवेचना के दौरान जिन-जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, सभी को आरोपी बनाया जाएगा।
शूटर फुरकान की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही अनीस की पत्नी यासमीन और बेटा अदनान भूमिगत हो गए। अदनान पहले से ही उपद्रव के मामले में वांछित चल रहा है और अब सुपारी किलिंग के इस सनसनीखेज प्रकरण में भी नामजद है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं।
