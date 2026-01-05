गैंगस्टर सुपारी किलर के गिरफ्तार होते ही अंडरग्राउंड हुए मास्टरमाइंड अनीस की पत्नी और बेटा

शूटर के मुताबिक, शुरुआत में यासमीन ने 20 हजार रुपये दिए थे। सौदा तय हुआ था कि हत्या के दिन दो लाख और काम पूरा होने के बाद तीन लाख रुपये दिए जाएंगे। हालांकि पुलिस ने समय रहते पूरे षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर दिया और एक बड़ी वारदात होने से पहले ही आरोपी को धर दबोचा। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि उपद्रव के मामले में जेल में बंद अनीस सकलैनी का नाम इस मुकदमे में बढ़ाया जाएगा। विवेचना के दौरान जिन-जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, सभी को आरोपी बनाया जाएगा।