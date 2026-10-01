खाद, रोजगार और पेपर लीक को लेकर सपा का प्रदर्शन, कैनविज की जांच और राशन कार्ड बहाली की मांग

कैनविज प्रकरण को लेकर भी प्रदर्शनकारियों ने जांच की मांग उठाई। ज्ञापन में गरीब और मध्यमवर्गीय निवेशकों की रकम से जुड़े मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई। पुलिस संरक्षण या जांच में लापरवाही के आरोपों की स्वतंत्र जांच के साथ जरूरत पड़ने पर सीबीआई अथवा किसी अन्य स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग रखी गई। पीड़ितों की रकम वापस दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग भी की गई। जीएसटी लागू होने से पहले के वैट बकाये पर लगातार बढ़ रहे ब्याज का मुद्दा भी उठाया गया। संगठन ने मूल बकाया जमा करने पर ब्याज और जुर्माने में राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना लागू करने की मांग की।