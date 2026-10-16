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‘तिरंगे को हथियार बना रहे हैं’, CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन पर भड़के बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर

CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध प्रदर्शन पर BJP सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि इनके दिलों में तिरंगा नहीं बसता; बल्कि ये तिरंगे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Oct 16, 2026

BJP MP Vivek Thakur

बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर फोटो-ANI

Vivek Thakur Statement: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में लहरा दो तिरंगा मार्च निकालने का आह्वान किया है। CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी सांसद विवेक ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है। विवेक ठाकुर ने कहा कि इनके दिलों में तिरंगा नहीं बसता, बल्कि ये तिरंगे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।

'देश तोड़ने वाली ताकतों का चेहरा बेनकाब'

देश को तोड़ने के लिए काम करने वाली ताकतों के असली चेहरे सामने आ गए हैं। ये वे लोग हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। देश में अब एक ऐसा माहौल बन रहा है जो विपक्ष के एजेंडे को खारिज करता है, और वे कभी सफल नहीं होंगे।

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Updated on:

16 Oct 2026 02:44 pm

Published on:

16 Oct 2026 02:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘तिरंगे को हथियार बना रहे हैं’, CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन पर भड़के बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर

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