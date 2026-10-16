‘तिरंगे को हथियार बना रहे हैं’, CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन पर भड़के बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर

Vivek Thakur Statement: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में लहरा दो तिरंगा मार्च निकालने का आह्वान किया है। CJP के ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी सांसद विवेक ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है। विवेक ठाकुर ने कहा कि इनके दिलों में तिरंगा नहीं बसता, बल्कि ये तिरंगे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।