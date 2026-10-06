UP Scholarship 2026-27: हाथ से न छूट जाए मौका, छात्रवृत्ति के लिए जल्द करें आवेदन, जानें आवश्यक दिशा-निर्देश

UP Scholarship 2026-27 Online Application: उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सत्र 2026-27 की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और मेडिकल संस्थानों में अध्ययनरत लाखों विद्यार्थियों के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की समय-सीमा तेजी से समाप्त हो रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्र छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाकर समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि अंतिम दिनों में वेबसाइट सर्वर पर तकनीकी दिक्कतों का सामना न करना पड़े।