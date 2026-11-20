बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद
Akash Anand Ayodhya Rally:उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को प्रस्तावित अयोध्या दौरे और रामलला के दर्शन से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को अयोध्या के बीकापुर-सोहावल क्षेत्र में विशाल जनसभा कर अपनी चुनावी सक्रियता का स्पष्ट संदेश दे दिया है। बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद की इस जनसभा में अयोध्या के साथ-साथ सुल्तानपुर और अंबेडकरनगर से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे, जिसे 2027 के चुनाव से पहले अवध क्षेत्र में पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अयोध्या जैसी हाई-प्रोफाइल सीट से अभियान की शुरुआत कर बसपा ने एक साथ भाजपा और सपा दोनों को संदेश देने की कोशिश की है। एक तरफ जहां सत्ताधारी भाजपा हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है, वहीं सपा अपने 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के सहारे सत्ता में वापसी की राह तलाश रही है। ऐसे में अयोध्या, सुल्तानपुर और अंबेडकरनगर के कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाकर बसपा ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि वह अवध की सियासी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
रैली के मंच से आकाश आनंद ने संगठन और प्रत्याशियों को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए बीकापुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह 'बबलू' को बसपा प्रत्याशी घोषित किया। अपने संबोधन में उन्होंने सपा नेतृत्व पर तीखा हमला बोला और प्रोफेसर रामगोपाल यादव की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए उनसे तथा अखिलेश यादव से दलित समाज से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने सपा के 'PDA' फॉर्मूले पर तंज कसते हुए अपने कोर वोट बैंक को सहेजने की अपील की। वहीं, भाजपा सरकार को घेरते हुए आकाश आनंद ने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और स्थानीय जनप्रतिनिधि के कामकाज को लेकर 10 साल का हिसाब मांगा। साथ ही उन्होंने 6 दिसंबर को लखनऊ में होने वाले बड़े आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं को लामबंद होने का आह्वान भी किया।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में अवध क्षेत्र-जिसमें लखनऊ, अयोध्या, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, हरदोई और सीतापुर जैसे जिले शामिल हैं-सत्ता की चाबी माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से अंबेडकरनगर और आसपास के जनपद बसपा के सबसे मजबूत कैडर बेस रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने और निर्णायक भूमिका में लौटने के लिए बसपा के पास अवध के इस गढ़ में मजबूती से वापसी करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
आंकड़ों के नजरिए से देखें तो 2007 का विधानसभा चुनाव बसपा के लिए स्वर्णिम दौर था, जब पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग (दलित-ब्राह्मण-मुस्लिम समीकरण) के दम पर अवध क्षेत्र में बड़ी जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। हालांकि, इसके बाद 2012, 2017 और 2022 के चुनावों में पार्टी का जनाधार लगातार खिसकता गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा पूरे प्रदेश में महज एक सीट पर सिमट गई और अंबेडकरनगर जैसे उसके पुराने किलों में भी सपा व भाजपा ने सेंध लगा दी। अयोध्या जिले की सीटों पर भी पार्टी लंबे समय से जीत का सूखा झेल रही है, जिसे खत्म करना 2027 में उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
बीकापुर में जितेंद्र सिंह 'बबलू' को समय से काफी पहले उम्मीदवार घोषित करना बसपा सुप्रीमो मायावती की बदली हुई रणनीति को दर्शाता है। पार्टी का लक्ष्य प्रत्याशियों को जमीन पर तैयारी के लिए पर्याप्त समय देना और अवध की सीटों पर दलित, मुस्लिम तथा सवर्ण (ब्राह्मण-क्षत्रिय) मतदाताओं के पुराने समीकरण को फिर से जोड़ना है। युवा नेतृत्व के रूप में आकाश आनंद की आक्रामक और संवाद शैली जहां पारंपरिक कैडर और युवाओं में ऊर्जा भरने का काम कर रही है।
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