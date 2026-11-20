रैली के मंच से आकाश आनंद ने संगठन और प्रत्याशियों को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए बीकापुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह 'बबलू' को बसपा प्रत्याशी घोषित किया। अपने संबोधन में उन्होंने सपा नेतृत्व पर तीखा हमला बोला और प्रोफेसर रामगोपाल यादव की एक टिप्पणी का हवाला देते हुए उनसे तथा अखिलेश यादव से दलित समाज से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने सपा के 'PDA' फॉर्मूले पर तंज कसते हुए अपने कोर वोट बैंक को सहेजने की अपील की। वहीं, भाजपा सरकार को घेरते हुए आकाश आनंद ने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और स्थानीय जनप्रतिनिधि के कामकाज को लेकर 10 साल का हिसाब मांगा। साथ ही उन्होंने 6 दिसंबर को लखनऊ में होने वाले बड़े आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं को लामबंद होने का आह्वान भी किया।