खरीदारी से पहले जान लें आज के ताजा रेट, 10 ग्राम सोने के अलग-अलग कैरेट और चांदी की कीमत जारी (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
24 Carat Gold Rate: सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। आज सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव में उतार-चढ़ाव रहा। ऐसे में अगर आप सोने के गहने बनवाने या चांदी की खरीदारी करने की तैयारी कर रहे हैं तो बाजार जाने से पहले ताजा रेट जान लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जारी किए गए Retail Sale Rate के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,28,200 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के भी अलग-अलग भाव तय किए गए हैं।
सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री विनोद माहेश्वरी ने बताया कि आज जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट Gold की कीमत 10 ग्राम के लिए 1,28,200 रुपये है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 1,17,900 रुपये बताया गया है। 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 97,500 रुपये और 14 कैरेट सोने का भाव 76,770 रुपये दर्ज किया गया है। अलग-अलग कैरेट के सोने की कीमत उसकी शुद्धता के आधार पर तय होती है। इसलिए गहने खरीदते समय कैरेट और हॉलमार्क जरूर जांच लेना चाहिए।
सोने के साथ चांदी की कीमतों पर भी ग्राहकों की नजर बनी हुई है। जारी रेट के मुताबिक चांदी की ज्वेलरी का भाव 1,59,000 रुपये है। वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 1,60,000 रुपये बताई गई है। चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए भी ये रेट अहम हैं। खासकर शादी-ब्याह और त्योहारों के सीजन में चांदी के गहनों और अन्य सामान की मांग बढ़ने पर ग्राहक बाजार के भाव पर नजर रखते हैं।
ग्राहकों को ध्यान रखना चाहिए कि जारी किए गए ये Retail Sale Rates हैं। इन कीमतों में GST, Making Charges और Hallmark Charges शामिल नहीं हैं। यानी गहने खरीदते समय ग्राहकों को इन शुल्कों का भुगतान अलग से करना होगा। ज्वेलरी की डिजाइन और कारीगरी के हिसाब से Making Charges भी अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए सोना या चांदी खरीदने से पहले दुकानदार से पूरी कीमत की जानकारी जरूर लें। बिल में सोने की शुद्धता, वजन, प्रति ग्राम भाव और सभी अतिरिक्त शुल्क का विवरण जरूर देखें। हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदने से शुद्धता को लेकर भरोसा बना रहता है।
नोट: ये भाव उपलब्ध कराई गई सर्राफा बाजार की रेट लिस्ट पर आधारित हैं। खरीदारी से पहले संबंधित ज्वेलर से ताजा कीमत और अंतिम बिल की पुष्टि जरूर कर लें।
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