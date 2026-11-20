24 Carat Gold Rate: सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। आज सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के भाव में उतार-चढ़ाव रहा। ऐसे में अगर आप सोने के गहने बनवाने या चांदी की खरीदारी करने की तैयारी कर रहे हैं तो बाजार जाने से पहले ताजा रेट जान लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जारी किए गए Retail Sale Rate के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1,28,200 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के भी अलग-अलग भाव तय किए गए हैं।