पंचूर गांव के अजय सिंह बिष्ट से देश की राजनीति का प्रमुख चेहरा बनने का सफर बेहद दिलचस्प रहा। उनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। सीएम योगी अपने 7 भाई-बहनों में पांचवें नंबर पर हैं। उनसे बड़ी तीन बहनें और एक भाई हैं, जबकि दो छोटे भाई हैं। वे साल 1998 में पहली बार गोरखपुर से लोकसभा सांसद चुने गए और 2014 तक लगातार 5 बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। साल 2014 में महंत अवैद्यनाथ के निधन के बाद वे गोरक्षपीठाधीश्वर बने। इसके बाद 19 मार्च, 2017 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यस्तताओं के कारण परिवार और मां से भले ही उनकी मुलाकातें कम हुईं हों, लेकिन मां के साथ उनके भावनात्मक रिश्ते की झलक कई मौकों पर देखने को मिली।