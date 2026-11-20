युवाओं के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह रहती है कि उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। कई बार पात्र होने के बावजूद उन्हें पता नहीं होता कि किस योजना के लिए आवेदन करना है और उसकी प्रक्रिया क्या है। इस समस्या को आसान बनाने के लिए टैबलेट में युवा साथी ऐप उपलब्ध कराया गया है। इस ऐप पर केंद्र और प्रदेश सरकार की युवाओं से जुड़ी योजनाओं की जानकारी एक ही Platform पर मिलती है। इसमें Scholarship, Internship, मुख्यमंत्री युवा योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित विभिन्न योजनाओं का विवरण उपलब्ध है। बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीटेक और डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रम पूरे कर चुके युवा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके माध्यम से वे अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर तलाश सकते हैं।