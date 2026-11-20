मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से प्रदेश के युवाओं को पढ़ाई और कौशल विकास के लिए टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Scheme for Youth: आज के दौर में पढ़ाई सिर्फ किताबों और स्कूल-कॉलेज की कक्षाओं तक सीमित नहीं रह गई है। मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने शिक्षा का तरीका पूरी तरह बदल दिया है। अब विद्यार्थी घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, नई Skills सीख सकते हैं और रोजगार से जुड़ी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। इसी बदलते दौर को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को टैबलेट उपलब्ध करा रही है। सरकार की यह पहल विद्यार्थियों के लिए किसी चलते-फिरते विश्वविद्यालय से कम नहीं है। इन टैबलेट में 18 हजार से अधिक नि शुल्क Online Courses उपलब्ध हैं। इसके साथ ही युवा साथी ऐप के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी भी एक ही जगह मिल रही है।
प्रदेश सरकार की ओर से अब तक 60 लाख से अधिक युवाओं को यह डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसका फायदा केवल विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवार भी डिजिटल सुविधाओं से जुड़ रहे हैं। टैबलेट के माध्यम से परिवारों को E-Governance, Digital Payment और Health Services जैसी सुविधाओं की जानकारी और इस्तेमाल का अवसर मिल रहा है।
योगी सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल टैबलेट बांटना नहीं, बल्कि उन्हें पढ़ाई और रोजगार के लिए बेहतर साधन उपलब्ध कराना भी है। इसी दिशा में प्रदेश सरकार ने इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग के तहत टैबलेट में 18 हजार से अधिक निशुल्क ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। इन कोर्स की मदद से विद्यार्थी अपनी रुचि और जरूरत के हिसाब से नए विषय सीख सकते हैं। नियमित पढ़ाई के अलावा वे कंप्यूटर, तकनीकी शिक्षा और रोजगार से जुड़े कौशल विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इससे विद्यार्थियों को अपनी डिग्री के साथ अतिरिक्त Skill Development का अवसर भी मिलता है। खास बात यह है कि इन पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों को अलग से बड़ी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैबलेट को विद्यार्थियों के लिए चलता-फिरता विश्वविद्यालय बताया है। उनका मानना है कि डिजिटल संसाधनों के जरिए युवा अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के साथ खुद भी नई चीजें सीख सकते हैं। आज नौकरी के बाजार में केवल डिग्री होना ही काफी नहीं है, बल्कि युवाओं के पास व्यावहारिक ज्ञान और तकनीकी कौशल भी होना जरूरी है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए टैबलेट में पढ़ाई, ऑनलाइन प्रशिक्षण और कौशल विकास से जुड़े संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इससे कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों के साथ उन युवाओं को भी फायदा मिल सकता है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी या स्वरोजगार की तैयारी कर रहे हैं।
युवाओं के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह रहती है कि उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। कई बार पात्र होने के बावजूद उन्हें पता नहीं होता कि किस योजना के लिए आवेदन करना है और उसकी प्रक्रिया क्या है। इस समस्या को आसान बनाने के लिए टैबलेट में युवा साथी ऐप उपलब्ध कराया गया है। इस ऐप पर केंद्र और प्रदेश सरकार की युवाओं से जुड़ी योजनाओं की जानकारी एक ही Platform पर मिलती है। इसमें Scholarship, Internship, मुख्यमंत्री युवा योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित विभिन्न योजनाओं का विवरण उपलब्ध है। बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीटेक और डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रम पूरे कर चुके युवा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके माध्यम से वे अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर तलाश सकते हैं।
विद्यार्थियों को दिए जा रहे टैबलेट में पढ़ाई और ऑनलाइन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी सुविधाएं दी गई हैं। इनमें 1.8 गीगाहर्ट्ज का Octa-Core Processor, 4GB RAM और 64GB Internal Storage उपलब्ध है। इसके अलावा 5000mAh की बैटरी और 8 इंच की IPS Capacitive Multitouch Display दी गई है। स्क्रीन का रिजॉल्यूशन 1280×800 पिक्सल है। इन सुविधाओं के जरिए विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास, डिजिटल किताबें, वीडियो लेक्चर और अन्य अध्ययन सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट के तकनीकी मानक भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के निर्धारित मानकों के अनुरूप रखे गए हैं।
प्रदेश सरकार की इस पहल का मकसद युवाओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के साथ उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना भी है। आज कंपनियां ऐसे युवाओं को प्राथमिकता देती हैं, जिनके पास डिग्री के साथ काम करने का हुनर और तकनीकी जानकारी भी हो। ऐसे में निशुल्क ऑनलाइन कोर्स युवाओं के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर योगी सरकार की टैबलेट योजना युवाओं को पढ़ाई, कौशल विकास और सरकारी योजनाओं की जानकारी एक साथ उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अब जरूरत इस बात की है कि विद्यार्थी इन सुविधाओं का सही इस्तेमाल करें और टैबलेट को केवल मनोरंजन का साधन बनाने के बजाय अपने भविष्य को बेहतर बनाने का माध्यम बनाएं।
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