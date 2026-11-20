UP Deputy CM Keshav Maurya Orders Quality Checks: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने VB-G RAM G (विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण) योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत कराए जा रहे सभी कार्यों में Quality, Transparency और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ गांव के लोगों को जमीन पर दिखाई देना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक जनपद में योजना के तहत पूरे कराए गए पक्के कार्यों की सूची तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। साथ ही मजदूरों की मजदूरी का भुगतान समय पर करने को कहा और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्ती जताई।