दरअसल बुधवार को गोरखपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की PDA रथयात्रा और रोड शो के दौरान 13-14 वर्षीय छात्र आर्यवर्धन सिंह की मौत हो गई थी। छात्र के परिजनों का आरोप है कि वह अपनी बहन को केंद्रीय विद्यालय से लेने जा रहा था, तभी रोड शो के पीछे तेज रफ्तार से आ रही फूल बरसाने वाली JCB ने उसे कुचल दिया। गंभीर हालत में छात्र को एम्स गोरखपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था और कार्रवाई की मांग की थी। वहीं, गुरुवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार से मिलने की बात कहते हुए प्रशासन को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।