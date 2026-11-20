अपनी हालिया पोस्ट में भानवी सिंह ने कुंडा की जनता और सभी शुभचिंतकों को प्रणाम करते हुए लिखा कि लोगों ने उनके प्रति जो अपार स्नेह, प्रेम, सम्मान और अपनापन दिखाया है, उसके लिए उनके पास शब्द कम पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जानकर आंखें नम हो गईं कि इतने वर्षों और इतनी दूरियों के बाद भी सबके दिल में उनके लिए वही स्नेह और सम्मान आज भी जीवित है। भानवी सिंह ने आगे लिखा कि यह बात अलग है कि, "मेरे हजूर रघुराज प्रताप सिंह जी की ओर से मुझे इस पावन श्रीराम कथा में सम्मिलित होने का निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन कुंडा की जनता ने अपने प्रेम और अपनत्व से मुझे जो स्थान दिया है, वह मेरे लिए किसी भी निमंत्रण से कम नहीं है। उन्होंने भावुक होते हुए लिखा कि कई बार परिस्थितियां अपनों को दूर कर देती हैं, लेकिन दिलों के रिश्ते दूरियों के मोहताज नहीं होते।"