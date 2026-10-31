31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नोएडा

‘नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़’: रणदीप भाटी गैंग का कुख्यात अपराधी ढेर

नोएडा में CRT और लोकल पुलिस टीमों के साथ एनकाउंटर में 50,000 रुपये का इनामी बदमाश मारा गया। यह एनकाउंटर सेक्टर 126 थाना इलाके में हुआ। रणदीप भाटी गैंग का एक्टिव शूटर माया उर्फ ​​अमल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नोएडा

image

Shaitan Prajapat

Updated: 31 Oct 2026, 9:57 PM IST

Randeep Bhati Gang Criminal Killed

अपराधियों के लिए काल बनी नोएडा पुलिस (फोटो IANS)

Noida Police Encounter: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराधियों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने एक बार फिर बड़ा और निर्णायक एक्शन लिया है। पुलिस और कुख्यात रणदीप भाटी गैंग के बीच हुई एक भीषण मुठभेड़ में गैंग का एक खतरनाक अपराधी ढेर हो गया है। इस कार्रवाई के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस महकमे में एक बार फिर खाकी के कड़े तेवर की चर्चा जोरों पर है।

घेराबंदी के दौरान दोनों ओर से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग

प्राप्त जानकारी के अनुसार, नोएडा पुलिस की स्वाट टीम और स्थानीय थाने की पुलिस संयुक्त रूप से संदिग्ध गतिविधियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि रणदीप भाटी गैंग के कुछ बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में इलाके में घूम रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध रास्तों की घेराबंदी शुरू कर दी। जब पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया, तो उसमें सवार बदमाशों ने पुलिस दल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं।

क्या यह मुसलमान होने की सजा है? जेल से बाहर आते ही छलका आजम खान का दर्द, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

ये भी पढ़ें
azam-khan

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया बदमाश

अपनी जान बचाने और कानून का राज स्थापित करने के लिए नोएडा पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से चली इस मुठभेड़ में गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। पुलिस की गोलीबारी में रणदीप भाटी गैंग का कुख्यात बदमाश गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हथियार और कारतूस बरामद, फरार साथियों की तलाश जारी

मुठभेड़ स्थल की तलाशी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार, आधुनिक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही बदमाशों के पास से इस्तेमाल की जा रही एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल या वाहन भी जब्त किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मारा गया अपराधी कई गंभीर मामलों में वांक्षित था और उस पर रंगदारी, लूट और हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज थे। फिलहाल, पुलिस ने पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिया है और फरार हुए अन्य बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। इस सफल एनकाउंटर से नोएडा और आसपास के इलाकों में सक्रिय अपराधियों में गहरा खौफ व्याप्त है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2026, 9:57 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / ‘नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़’: रणदीप भाटी गैंग का कुख्यात अपराधी ढेर

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

मतदाता सूची में सुधार को लेकर भाकियू टिकैत सक्रिय, पात्र मतदाताओं के हक में उठाई आवाज

bhartiya-kisan-union-tikait-voter-list-irregularities-gautam-budh-nagar
नोएडा

नोएडा एयरपोर्ट पर दिखा ‘स्विस टच’: राष्ट्रपति गाइ परमेलिन ने किया दौरा, बोले- यह ज्यूरिख मॉडल की पहचान

Swiss President Guy Parmelin India visit
राष्ट्रीय

नोएडा एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा: स्लीपर बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे यात्री

Bus Fire
नोएडा

करोड़ों के फ्लैट्स और 5-स्टार सुविधाएं: जानिए सुपरनोवा स्पायरा टावर की खासियत, कीमत और सुविधाओं की पूरी रिपोर्ट

Supernova Spira Tower Noida
नोएडा

नोएडा की सुपरनोवा सोसाइटी में बड़ा हादसा, 43वीं मंजिल से कूदा युवक, मौके पर मौत

Noida News
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.