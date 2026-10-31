‘नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़’: रणदीप भाटी गैंग का कुख्यात अपराधी ढेर

मुठभेड़ स्थल की तलाशी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार, आधुनिक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही बदमाशों के पास से इस्तेमाल की जा रही एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल या वाहन भी जब्त किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मारा गया अपराधी कई गंभीर मामलों में वांक्षित था और उस पर रंगदारी, लूट और हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज थे। फिलहाल, पुलिस ने पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिया है और फरार हुए अन्य बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। इस सफल एनकाउंटर से नोएडा और आसपास के इलाकों में सक्रिय अपराधियों में गहरा खौफ व्याप्त है।