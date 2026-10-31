‘नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़’: रणदीप भाटी गैंग का कुख्यात अपराधी ढेर

अपराधियों के लिए काल बनी नोएडा पुलिस (फोटो IANS)
Noida Police Encounter: उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराधियों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने एक बार फिर बड़ा और निर्णायक एक्शन लिया है। पुलिस और कुख्यात रणदीप भाटी गैंग के बीच हुई एक भीषण मुठभेड़ में गैंग का एक खतरनाक अपराधी ढेर हो गया है। इस कार्रवाई के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस महकमे में एक बार फिर खाकी के कड़े तेवर की चर्चा जोरों पर है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नोएडा पुलिस की स्वाट टीम और स्थानीय थाने की पुलिस संयुक्त रूप से संदिग्ध गतिविधियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि रणदीप भाटी गैंग के कुछ बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में इलाके में घूम रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध रास्तों की घेराबंदी शुरू कर दी। जब पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया, तो उसमें सवार बदमाशों ने पुलिस दल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दीं।
अपनी जान बचाने और कानून का राज स्थापित करने के लिए नोएडा पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से चली इस मुठभेड़ में गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। पुलिस की गोलीबारी में रणदीप भाटी गैंग का कुख्यात बदमाश गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, जबकि उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मुठभेड़ स्थल की तलाशी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार, आधुनिक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही बदमाशों के पास से इस्तेमाल की जा रही एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल या वाहन भी जब्त किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मारा गया अपराधी कई गंभीर मामलों में वांक्षित था और उस पर रंगदारी, लूट और हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मुकदमे दर्ज थे। फिलहाल, पुलिस ने पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिया है और फरार हुए अन्य बदमाशों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। इस सफल एनकाउंटर से नोएडा और आसपास के इलाकों में सक्रिय अपराधियों में गहरा खौफ व्याप्त है।
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