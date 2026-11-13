अभिषेक बनर्जी के घर पर बुलडोजर एक्शन, दिलीप घोष बोले- सिर्फ उनके घर पर नहीं, हर जगह हो रही कार्रवाई

बुलडोजर कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले यानी बुधवार को अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका दावा था कि सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करके उनके घर के आसपास निगरानी रखी जा रही है और उनकी जासूसी की जा रही है। बनर्जी ने इस पूरे मामले पर चिंता जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते भी उनके घर के आसपास इसी तरह की संदिग्ध निगरानी देखी गई थी, जिसके बाद 7 नवंबर को कुछ उपद्रवियों ने हमला किया था। बनर्जी ने सवाल उठाया कि हमले के चार दिन बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे उन्हें अंदेशा है कि उनके खिलाफ किसी नए हमले की साजिश रची जा रही है।