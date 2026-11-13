शरद पवार से मिले AAP सांसद संजय सिंह, बोले- परिसीमन बिल के लिए सरकार के पास बहुमत नहीं, महिला आरक्षण को लेकर भी साधा निशाना

शरद पवार और संजय सिंह (फोटो- X@sanjaysinghaap)
Sanjay Singh-Sharad Pawar Meeting: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने बताया कि वे शरद पवार का हाल-चाल जानने गए थे और अब उनकी तबीयत काफी बेहतर है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने आगामी संसद सत्र, मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर चर्चा की।
संजय सिंह ने दावा किया कि केंद्र सरकार के पास परिसीमन विधेयक पारित करने के लिए जरूरी बहुमत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम को सीटों की मौजूदा संख्या के आधार पर लागू किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार और ओवैसी-चंद्रशेखर गठबंधन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी।
मुलाकात के बाद संजय सिंह ने जानकारी दी कि शरद पवार पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे, जिसके चलते वे उनका कुशलक्षेम पूछने पहुंचे थे। संजय सिंह के अनुसार, शरद पवार अब काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान शरद पवार ने आगामी संसद सत्र के शुरू होने के बारे में पूछा।
इसके अलावा दोनों नेताओं ने मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया और दिल्ली में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने के मामलों पर भी चर्चा की। संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने शरद पवार को इन मामलों की पूरी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति और विधान परिषद (MLC) चुनावों के नतीजों पर भी सार्थक चर्चा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि शरद पवार आगामी संसद सत्र के दौरान इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएंगे।
संजय सिंह ने परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास परिसीमन विधेयक पारित करने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं है। महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संसद इसे पहले ही पारित कर चुकी है, इसलिए सरकार की ओर से किए जा रहे दावे गलत हैं।
संजय सिंह ने तर्क दिया कि अगर सरकार वास्तव में महिला आरक्षण लागू करना चाहती है, तो वह लोकसभा की मौजूदा सीटों के आधार पर ऐसा कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया एक तय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होती है, जिसका पालन करना अनिवार्य है।
वहीं, शरद पवार के राजनीतिक रुख को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए संजय सिंह ने कहा कि शरद पवार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कट्टर विरोधी हैं। इसलिए इस बात का कोई आधार नहीं है कि वे BJP के साथ जा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच गठबंधन से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए संजय सिंह ने कहा कि दोनों राजनीतिक दलों के अपने अलग-अलग नजरिए हैं और अंततः उत्तर प्रदेश की जनता ही तय करेगी कि क्या करना है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा।
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश प्रशासन हर मोर्चे पर विफल रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, स्कूलों की हालत और अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए इकट्ठा किए गए चंदे में कथित हेराफेरी जैसे मुद्दों का जिक्र किया। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के मतदाता आगामी चुनावों में अपना फैसला लेते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे।
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