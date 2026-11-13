शरद पवार से मिले AAP सांसद संजय सिंह, बोले- परिसीमन बिल के लिए सरकार के पास बहुमत नहीं, महिला आरक्षण को लेकर भी साधा निशाना

इसके अलावा दोनों नेताओं ने मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया और दिल्ली में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने के मामलों पर भी चर्चा की। संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने शरद पवार को इन मामलों की पूरी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति और विधान परिषद (MLC) चुनावों के नतीजों पर भी सार्थक चर्चा की। उन्होंने उम्मीद जताई कि शरद पवार आगामी संसद सत्र के दौरान इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएंगे।