अंजलि मर्डर केस में बड़ा खुलासा; बॉयफ्रेंड दिल्ली से गिरफ्तार, हत्या के बाद मां को आए 3 धमकी भरे मैसेज और व्हाट्सएप कॉल

अंजलि की मां ने फोन करने वाले से पूछा कि उनकी बेटी की हत्या क्यों की गई और आखिर उसने क्या अपराध किया था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद कॉल कट गया और फोन बंद हो गया। यह जानकारी अंजलि के चचेरे भाई शिवम शॉ ने दी। वहीं, बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी (दक्षिण) कुंतल बंद्योपाध्याय ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि मामले की जांच में कई सुराग मिले हैं। पुलिस ऑनलाइन गेमिंग के पहलू से भी जांच कर रही है। संदिग्धों का पता लगाने के लिए अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।