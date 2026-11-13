Zoom और Teams के फर्जी कॉल से उत्तर कोरियाई हैकर्स ने चुराए 400 मिलियन डॉलर से ज्यादा, FBI ने जारी की चेतावनी

North Korea Hackers: उत्तर कोरियाई हैकरों ने पिछले 18 महीनों में 400 मिलियन डॉलर (लगभग 3,500 करोड़ रुपये) से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी चुराई है। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) के अनुसार, ये साइबर अपराधी लोगों को निशाना बनाने के लिए ऐसे वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें संबंधित व्यक्ति की जानकारी के बिना रिकॉर्ड किया गया था। इन वीडियो और तस्वीरों का उपयोग करके वे पीड़ितों के परिचितों को निशाना बनाते हैं।