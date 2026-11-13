‘अमेरिकी अधिकारी को हाथ लगाया तो मिटा देंगे वजूद’, ईरान को ट्रंप की खुली धमकी; बोले- हमले से पीछे नहीं हटेंगे

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात Salem News Channel को दिए एक फोन इंटरव्यू में कही। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि अगर ईरान अमेरिकी अधिकारियों, मसलन वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की हत्या करता है तो अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी? इस पर ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा- वे फिर अस्तित्व में नहीं रहेंगे।