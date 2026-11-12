व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी से मचा हड़कंप, आसपास के स्कूलों में लगा लॉकडाउन

अमेरिका (United States of America) में गन वॉयलेंस (बंदूक की वजह से हिंसा) का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका में कहीं न कहीं अक्सर ही गोलीबारी के मामले सामने आते रहते हैं। अमेरिका में गन वॉयलेंस लंबे समय से चली आ रही एक बेहद ही गंभीर समस्या है। अमेरिका में गन वॉयलेंस की यह समस्या न ही खत्म हो रही है और न ही कम। पब्लिक प्लेस हो या फिर प्राइवेट प्लेस, अमेरिका में गन वॉयलेंस के कहर से कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। अब अमेरिका में गोलीबारी का एक और मामला सामने आया है। यह घटना देश की राजधानी वॉशिंगटन डी.सी. (Washington D.C.) में आज, गुरुवार, 12 नवंबर को हुई और वो भी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस (White House) के पास।