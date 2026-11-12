13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी से मचा हड़कंप, आसपास के स्कूलों में लगा लॉकडाउन

Firing Near White House: अमेरिका में राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी का मामला सामने आया है। इस घटना से हड़कंप मच गया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Updated: 12 Nov 2026, 9:00 PM IST

Firing near White House

व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी (Photo - @ABC7/AP)

अमेरिका (United States of America) में गन वॉयलेंस (बंदूक की वजह से हिंसा) का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका में कहीं न कहीं अक्सर ही गोलीबारी के मामले सामने आते रहते हैं। अमेरिका में गन वॉयलेंस लंबे समय से चली आ रही एक बेहद ही गंभीर समस्या है। अमेरिका में गन वॉयलेंस की यह समस्या न ही खत्म हो रही है और न ही कम। पब्लिक प्लेस हो या फिर प्राइवेट प्लेस, अमेरिका में गन वॉयलेंस के कहर से कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। अब अमेरिका में गोलीबारी का एक और मामला सामने आया है। यह घटना देश की राजधानी वॉशिंगटन डी.सी. (Washington D.C.) में आज, गुरुवार, 12 नवंबर को हुई और वो भी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस (White House) के पास।

पांच लोग घायल

जानकारी के अनुसार व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी में पांच लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फिलहाल किसी के मारे जाने की सूचना सामने नहीं आई है।

आसपास के स्कूलों में लगा लॉकडाउन

जानकारी के अनुसार हमलावर एक बिल्डिंग में है, जिसे पुलिस ने घेर लिया है। इसी बिल्डिंग में एक फिटनेस सेंटर में गोलीबारी हुई है। हालांकि गोलीबारी के पीछे हमलावर का क्या उद्देश्य था, फिलहाल इस बारे में पता नहीं चल पाया है। हमलावर को पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करने पर या गोलीबारी के समय वहाँ मौजूद अन्य लोगों या घायलों से पूछताछ करने पर ही गोलीबारी की वजह का पता चल पाएगा। स्थिति की गंभीरता को देखने को आसपास के स्कूलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है।

गन वॉयलेंस में नहीं हो रही कमी

गन वॉयलेंस अमेरिका में पिछले कुछ समय से नहीं, बल्कि लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। अमेरिका में गन खरीदना बेहद ही आसान है और वहाँ गन की खरीद पर कोई सख्त कानून नहीं है। ऐसे में अमेरिका में गन वॉयलेंस की वजह से हर साल बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती हैं और इन मामलों में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक गन वॉयलेंस से कोई भी सुरक्षित नहीं है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.