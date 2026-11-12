रूस की बढ़ने वाली है मुश्किल! EU ला रहा 22वां प्रतिबंध पैकेज, यूक्रेन के लिए भी तैयार हो हो रहा बड़ा प्लान

EU ने रूस के खिलाफ तैयार किया नया प्रतिबंध पैकेज, Photo- IANS
EU Sanctions: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने गुरुवार को कहा कि यूरोपीय संघ (ईयू) रूस के खिलाफ 22वां प्रतिबंध पैकेज तैयार कर रहा है। इसके साथ ही 2027 में यूक्रेन की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव भी बनाया जा रहा है।
आयरलैंड की राजधानी डबलिन में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी (EPC) शिखर सम्मेलन की शुरुआत में वॉन डेर लेयेन ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया कि दोनों प्रस्ताव अगली यूरोपीय परिषद की बैठक से पहले पेश कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, हम प्रतिबंध पैकेज और वित्तीय जरूरतों के प्रस्ताव के साथ यूरोपीय परिषद की अगली बैठक से पहले सामने आएंगे।
शिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, वॉन डेर लेयेन ने अबू धाबी में हुई हालिया शांति वार्ता का स्वागत किया। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप के हितों की रक्षा के लिए बातचीत में यूरोपीय प्रतिनिधित्व जरूरी है। उन्होंने कहा, हम यूक्रेन का साथ देंगे, चाहे युद्ध का समय हो या शांति का। EPC शिखर सम्मेलन गुरुवार को डबलिन के कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। इसमें यूरोप भर के करीब 50 नेता सुरक्षा और दूसरी रणनीतिक चुनौतियों पर चर्चा के लिए जुटे हैं। शुक्रवार को इसी जगह ईयू नेताओं की अनौपचारिक बैठक होगी।
मेदिंस्की के मुताबिक, अमेरिका की मध्यस्थता वाली इस वार्ता में मानवीय मुद्दों पर चर्चा हुई। यूरोप की भावी सुरक्षा व्यवस्था बातचीत का केंद्रीय विषय रही। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर आपसी समझ बनी है, हालांकि उन्होंने इसका ब्योरा नहीं दिया।
मेदिंस्की ने युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था पर अभी चर्चा करने को सही ठहराया। उनका कहना था कि यूक्रेन संघर्ष ने यूरोप की सुरक्षा प्रणाली की कमियां उजागर की हैं। उन्होंने सभी देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष सुरक्षा ढांचा बनाने की बात कही।
रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच बड़े पैमाने पर कैदियों की अदला-बदली पर सहमत हुए। यूक्रेन संकट पर रूसी प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख व्लादिमीर मेदिंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अदला-बदली का ब्योरा जल्द घोषित किया जाएगा और बातचीत आगे भी जारी रहेगी।
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