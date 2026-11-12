रूस की बढ़ने वाली है मुश्किल! EU ला रहा 22वां प्रतिबंध पैकेज, यूक्रेन के लिए भी तैयार हो हो रहा बड़ा प्लान

EU Sanctions: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने गुरुवार को कहा कि यूरोपीय संघ (ईयू) रूस के खिलाफ 22वां प्रतिबंध पैकेज तैयार कर रहा है। इसके साथ ही 2027 में यूक्रेन की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रस्ताव भी बनाया जा रहा है।

आयरलैंड की राजधानी डबलिन में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी (EPC) शिखर सम्मेलन की शुरुआत में वॉन डेर लेयेन ने पत्रकारों से बात की। उन्होंने बताया कि दोनों प्रस्ताव अगली यूरोपीय परिषद की बैठक से पहले पेश कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, हम प्रतिबंध पैकेज और वित्तीय जरूरतों के प्रस्ताव के साथ यूरोपीय परिषद की अगली बैठक से पहले सामने आएंगे।