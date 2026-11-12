होर्मुज स्ट्रेट में बर्बाद हुआ 40 लाख बैरल तेल, समुद्री बारूदी सुरंगों का शिकार बने दो जहाज

होर्मुज स्ट्रेट को जब से ईरान ने बंद किया है, तब से इस रणनीतिक जलमार्ग की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। अमेरिका (United States of America) से जंग के चलते यह फैसला लिया गया था। अमेरिकी नेवी इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपने कंट्रोल का दावा करती है और कहती है कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सामान्य आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। इसके लिए अमेरिका ने अलग रास्तों की घोषणा की हुई है, लेकिन इन रास्तों में पानी के नीचे ईरानी नेवी ने समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं। हालांकि स्थिति इसके विपरीत लगती है और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का पूरा कंट्रोल दिखता है। ईरान की समुद्री बारूदी सुरंगों का शिकार हर दिन कई जहाज बन रहे हैं। ईरानी नेवी को चकमा देने के लिए ये जहाज अपने सभी नेविगेशन और रडार सिस्टम बंद कर देते हैं। हालांकि ऐसा करने के बावजूद जहाज समुद्री बारूदी सुरंगों से नहीं बच पा रहे हैं। तेल के जहाजों की समुद्री बारूदी सुरंगों से टक्कर की वजह से हर दिन काफी ज़्यादा मात्रा में तेल बर्बाद हो रहा है।