होर्मुज स्ट्रेट में बर्बाद हुआ 40 लाख बैरल तेल, समुद्री बारूदी सुरंगों का शिकार बने दो जहाज

होर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंग का शिकार बना जहाज (Photo -@RoyaNewsEnglish)
होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को ईरान (Iran) के आदेश के खिलाफ जाकर पार करने की कोशिश करने वाले कई जहाज हर दिन समुद्री बारूदी सुरंगों का शिकार बन रहे हैं। हर दिन इस तरह के कई मामले देखने को मिल रहे हैं और देर रात फिर ऐसा ही देखने को मिला, जब तेल के दो जहाज होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंगों का शिकार बन गए।
आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) की नेवी ने जानकारी दी कि होर्मुज स्ट्रेट में ईरान द्वारा अवैध घोषित रास्ते से गुज़र रहे तेल के दो जहाजों में जोर का धमाका हुआ और धमाके की वजह से आग लग गई। आईआरजीसी की नेवी के अनुसार इन जहाजों को चेतावनी देने के बावजूद ये नहीं रुके, लेकिन फिर समुद्री बारूदी सुरंगों से टकराकर बेकार हो गए, जिसकी जानकारी आईआरजीसी की नेवी ने आज दी। दोनों जहाज़ों पर करीब 40 लाख बैरल तेल था, जो इस हादसे की वजह से बर्बाद हो गया।
होर्मुज स्ट्रेट को जब से ईरान ने बंद किया है, तब से इस रणनीतिक जलमार्ग की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। अमेरिका (United States of America) से जंग के चलते यह फैसला लिया गया था। अमेरिकी नेवी इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपने कंट्रोल का दावा करती है और कहती है कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सामान्य आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। इसके लिए अमेरिका ने अलग रास्तों की घोषणा की हुई है, लेकिन इन रास्तों में पानी के नीचे ईरानी नेवी ने समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं। हालांकि स्थिति इसके विपरीत लगती है और होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का पूरा कंट्रोल दिखता है। ईरान की समुद्री बारूदी सुरंगों का शिकार हर दिन कई जहाज बन रहे हैं। ईरानी नेवी को चकमा देने के लिए ये जहाज अपने सभी नेविगेशन और रडार सिस्टम बंद कर देते हैं। हालांकि ऐसा करने के बावजूद जहाज समुद्री बारूदी सुरंगों से नहीं बच पा रहे हैं। तेल के जहाजों की समुद्री बारूदी सुरंगों से टक्कर की वजह से हर दिन काफी ज़्यादा मात्रा में तेल बर्बाद हो रहा है।
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