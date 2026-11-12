ट्रंप, शी और पुतिन एक मंच पर, क्या निकलेगा शांति का रास्ता? अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- जंग खत्म करने के लिए कुछ भी करेंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (फोटो- IANS)
अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रुबियो ने बुधवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बात की। बातचीत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एपेक शिखर सम्मेलन के लिए चीन जाने, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जी20 शिखर सम्मेलन के लिए फ्लोरिडा आने और रूस को शामिल करते हुए तीन देशों की संभावित बैठक पर चर्चा हुई।
इस फोन कॉल को लेकर अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों पक्षों ने सम्मान, निष्पक्षता और बराबरी के आधार पर रणनीतिक स्थिरता वाले सकारात्मक रिश्ते के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों ने यह भी माना कि शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण जैसे साझा लक्ष्यों के लिए नेताओं के बीच सार्थक बातचीत जरूरी है। इसमें रूस के साथ तीन नेताओं की संभावित बैठक भी शामिल हो सकती है।
वहीं, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सितंबर में शी जिनपिंग का अमेरिका दौरा सफल रहा। बीजिंग ने कहा कि चीन अमेरिका के साथ संवाद और सहयोग बढ़ाने को तैयार है। वह मतभेदों और संवेदनशील मुद्दों को ठीक से संभालना चाहता है। रुबियो ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा था कि एपेक शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप, शी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक कराने की कोशिशें चल रही हैं।
ट्रंप ने अक्टूबर में भी कहा था कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने और परमाणु निरस्त्रीकरण पर शी और पुतिन से बात करने को तैयार हैं, भले ही यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की मौजूद न हों। पत्रकारों के सवाल पर ट्रंप ने कहा था कि युद्ध खत्म करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे कोई वहां मौजूद हो या नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों नेता बैठक चाहते हैं और नवंबर में चीन जाने के दौरान वह इस बैठक का प्रस्ताव रख रहे हैं। उनके मुताबिक, अगर परमाणु निरस्त्रीकरण पर बात बन जाती है, तो यह दुनिया के लिए बड़ा उपकार होगा।
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