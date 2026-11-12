ट्रंप, शी और पुतिन एक मंच पर, क्या निकलेगा शांति का रास्ता? अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- जंग खत्म करने के लिए कुछ भी करेंगे

ट्रंप ने अक्टूबर में भी कहा था कि वह रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने और परमाणु निरस्त्रीकरण पर शी और पुतिन से बात करने को तैयार हैं, भले ही यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की मौजूद न हों। पत्रकारों के सवाल पर ट्रंप ने कहा था कि युद्ध खत्म करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे कोई वहां मौजूद हो या नहीं। ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों नेता बैठक चाहते हैं और नवंबर में चीन जाने के दौरान वह इस बैठक का प्रस्ताव रख रहे हैं। उनके मुताबिक, अगर परमाणु निरस्त्रीकरण पर बात बन जाती है, तो यह दुनिया के लिए बड़ा उपकार होगा।