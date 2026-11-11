नेतन्याहू का यू-टर्न? अरब सांसदों पर हमला, अब बोले- मिलकर सरकार बनाना संभव है

बेंजामिन नेतन्याहू(फोटो-ANI)
'द टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि एक 'राष्ट्रीय एकता सरकार' (नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट) बनाना अभी भी संभव है। इससे एक दिन पहले उन्होंने नेसेट (इजरायली संसद) में दिए गए अपने भाषण में अरब सांसदों पर 'आतंकवाद' का समर्थन करने और इजरायल को 'बर्बाद' करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।
नेसेट के हॉल में पत्रकारों से बात करते हुए, नेतन्याहू का लहजा मंगलवार के उनके बयानों से काफी अलग था। उन्होंने सरकार गठन की चल रही प्रक्रिया के बीच राजनीतिक एकता की आवश्यकता पर फिर से जोर दिया।
नेतन्याहू ने पत्रकारों से कहा, 'कल मैंने बताया था कि राष्ट्रीय एकता सरकार क्यों जरूरी है। आज मैं बताना चाहता हूं कि यह क्यों संभव है।'
उन्होंने कहा, 'यह इसलिए संभव है क्योंकि यह देश जानता है कि मुश्किल समय में एक साथ कैसे आना है। और अभी हम एक ऐसे ही अहम मोड़ पर खड़े हैं।'
नेतन्याहू ने कहा कि, 'यही आज की जरूरत है, और यही देश के अधिकांश लोगों की इच्छा भी है।'
नेसेट के शपथ ग्रहण समारोह और पिछले तीन वर्षों के युद्ध के दौरान दिखी एकता का उदाहरण देते हुए, नेतन्याहू ने कहा कि अलग-अलग पृष्ठभूमि और राजनीतिक विचारधाराओं के लोग एक साथ खड़े रहे थे। उन्होंने कहा, 'धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, वामपंथी और दक्षिणपंथी - सभी कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े रहे और लड़े।'
नेतन्याहू ने आगे कहा कि, 'मैं आपको वह सब कुछ नहीं बता सकता जो मुझे पता है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो जानते हैं कि हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं और कितने बड़े अवसर भी मौजूद हैं।'उन्होंने यह भी कहा कि वह संभावित गठबंधन सहयोगियों से 'संपर्क करना जारी रखेंगे'।
यह घटनाक्रम इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनावों के बाद बने राजनीतिक गतिरोध के बीच सामने आया है। इन चुनावों के नतीजों में किसी भी बड़े राजनीतिक गुट को 120 सदस्यीय संसद में बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटें नहीं मिल सकीं, जिससे एक 'हंग संसद' (त्रिशंकु संसद) की स्थिति बन गई है।
इस बीच, 'राम' (Ra'am) पार्टी के नेता मंसूर अब्बास ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वे अपने पद का इस्तेमाल अरब समुदाय और उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए कर रहे हैं। 'द टाइम्स ऑफ इज़रायल' के अनुसार, अब्बास ने 'कान' (Kan) पब्लिक ब्रॉडकास्टर को बताया कि नेतन्याहू के करीबी नतान एशेल ने हाल ही में प्रधानमंत्री की ओर से उनसे संपर्क किया था। इसका मकसद यह जानना था कि मौजूदा सरकार को हटाने के लिए बनने वाले किसी संभावित गठबंधन पर उनकी पार्टी का क्या रुख है।
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