नेतन्याहू का यू-टर्न? अरब सांसदों पर हमला, अब बोले- मिलकर सरकार बनाना संभव है

यह घटनाक्रम इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनावों के बाद बने राजनीतिक गतिरोध के बीच सामने आया है। इन चुनावों के नतीजों में किसी भी बड़े राजनीतिक गुट को 120 सदस्यीय संसद में बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटें नहीं मिल सकीं, जिससे एक 'हंग संसद' (त्रिशंकु संसद) की स्थिति बन गई है।

इस बीच, 'राम' (Ra'am) पार्टी के नेता मंसूर अब्बास ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वे अपने पद का इस्तेमाल अरब समुदाय और उनके प्रतिनिधियों के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए कर रहे हैं। 'द टाइम्स ऑफ इज़रायल' के अनुसार, अब्बास ने 'कान' (Kan) पब्लिक ब्रॉडकास्टर को बताया कि नेतन्याहू के करीबी नतान एशेल ने हाल ही में प्रधानमंत्री की ओर से उनसे संपर्क किया था। इसका मकसद यह जानना था कि मौजूदा सरकार को हटाने के लिए बनने वाले किसी संभावित गठबंधन पर उनकी पार्टी का क्या रुख है।