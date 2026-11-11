पत्नी की हत्या कर शव के किए टुकड़े, कचरे के बैग में भरकर अलग-अलग जगह फेंका, अब कोर्ट ने ठहराया दोषी

अमेरिका में एक नेपाली-अमेरिकी व्यक्ति को अपनी पत्नी की हत्या करने, उसके शव के टुकड़े करने और उन्हें कचरे के ढेर में फेंकने का दोषी ठहराया गया है। अमेरिकी जूरी ने मंगलवार को नरेश भट्ट को अपनी पत्नी ममता भट्ट की हत्या के मामले में दोषी पाया। 28 साल की ममता पेशे से रजिस्टर्ड नर्स थीं। वह जुलाई 2024 में वर्जीनिया के मनासास पार्क स्थित अपने घर से लापता हो गई थीं। उनका शव अब तक बरामद नहीं हुआ है।