AI कंपनियों के CEO का दावा- 10 साल में कैंसर का नामोनिशान मिट जाएगा, हृदय रोग और मानसिक बीमारियां बनेंगी इतिहास

विशेषज्ञों का कहना है कि शुरुआती मॉलिक्यूल की खोज तेज होने के बावजूद क्लिनिकल ट्रायल, नियामकीय मंजूरी और जानवरों व इंसानों पर परीक्षण से बचना संभव नहीं है। दवा विकसित करने में लगने वाले 10 से 12 वर्षों का बड़ा हिस्सा इन्हीं चरणों में खर्च होता है। हृदय रोग विशेषज्ञ व डिजिटल मेडिसिन विशेषज्ञ एरिक टोपोल का कहना है कि एआइ मॉडलों में क्रांतिकारी इलाज की भरोसेमंद खोज के लिए जरूरी समझ नहीं है। यही वजह है कि 2026 तक एआइ से डिजाइन की गई कोई दवा पूरी तरह क्लिनिकल उपयोग में नहीं आ सकी है।