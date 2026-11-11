‘एक कण भी बाहर नहीं जाएगा’: ईरान ने साफ किया, परमाणु भंडार विदेश भेजने का सवाल ही नहीं

रेजाई ने कहा कि, 'हम ईरान से संवर्धित सामग्री का एक भी कण बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने आगे कहा, हमने अपने रूसी दोस्तों को भी बता दिया है कि सारी संवर्धित सामग्री ईरान के भीतर ही रहेगी और हम खुद इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके कई उपयोग हैं।

ISNA के अनुसार, रेजाई ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के सामने सात शर्तें रखी हैं और वह वाशिंगटन से स्पष्ट जवाब का इंतजार कर रहा है। साथ ही, उन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत चलने की खबरों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, इस संबंध में अमेरिकियों की ओर से हमें जो जवाब मिला, वह 'धोखाधड़ी' भरा था और उसमें काफी अस्पष्टता और भ्रम था।