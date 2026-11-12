एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग पर एक और कथित संबंध का आरोप, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा

NYT की रिपोर्ट के मुताबिक यह संबंध कंपनी में हेल्थकेयर की वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पावेल के साथ था, जो सीधे हुआंग को रिपोर्ट करती हैं। अखबार ने कंपनी से जुड़े लोगों के हवाले रिपोर्ट किया कि मार्च में कैलिफोर्निया के सैन जोस में कंपनी के सम्मेलन के दौरान एक होटल में हुआंग और पावेल को करीबी अंदाज में देखा गया था। हालांकि अखबार ने कहा कि उसने खुद वह वीडियो नहीं देखा है।