अमेरिकी युद्ध मंत्री हेगसेथ को सैनिक ने लगाई फटकार, वीडियो वायरल; जानिए पूरा मामला

Pete Hegseth: (फोटो सोर्स:@SecWar)
वॉशिंगटन। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ को आर्लिंगटन राष्ट्रीय कब्रिस्तान में एक सैनिक ने सार्वजनिक रूप से फटकार लगा दी। यह घटना वेटरन्स डे समारोह के बाद की है, जब हेगसेथ और उनके साथ आए लोगों को अज्ञात सैनिकों के मकबरे के पास हंसते और बातचीत करते देखा गया। इस दौरान वहां तैनात अमेरिकी सेना के एक सैनिक ने उन्हें स्मारक के नियमों का पालन करने और शांति बनाए रखने की याद दिलाई।
घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें हेगसेथ अपनी पत्नी जेनिफर और टीम के वरिष्ठ सदस्यों के साथ मकबरे के सामने सीढ़ियों पर तस्वीरें खिंचवाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें खिंचवाने के बाद समूह के कुछ सदस्य हंसते और आपस में बातचीत करते दिखाई दिए। इस पर ड्यूटी पर तैनात सैनिक ने अपनी गश्त रोककर समूह की ओर रुख किया और जोर से कहा, 'सभी आगंतुक हर समय शांति और सम्मान का माहौल बनाए रखेंगे।' यह घटना बुधवार को हुई। इससे एक दिन पहले ही अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग चलाने की कोशिश नाकाम हो गई थी।
पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता सीन पार्नेल ने सैनिक के हस्तक्षेप का बचाव किया और कहा कि उसने उचित तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई। पार्नेल ने बयान में कहा कि इस गंभीर दिन को याद करते हुए एक सैनिक ने सभी को मर्यादा बनाए रखने की सही और सम्मानजनक तरीके से याद दिलाई। उन्होंने आगे कहा कि मंत्री और पूरा रक्षा विभाग हमेशा उन बलिदानों का सम्मान करता आया है और आगे भी करता रहेगा, जो अमेरिकी सैन्यकर्मियों ने देश को सुरक्षित रखने के लिए दिए हैं।
यह घटना अज्ञात सैनिकों के मकबरे पर हुई, जो अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित युद्ध स्मारकों में से एक है। यह प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और कोरियाई युद्ध में जान गंवाने वाले अज्ञात अमेरिकी सैनिकों का अंतिम विश्राम स्थल है। इस मकबरे की सुरक्षा 1948 से अमेरिकी सेना की तीसरी इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। इस रेजिमेंट को 'द ओल्ड गार्ड' के नाम से जाना जाता है। मौसम की परिस्थितियां कैसी भी हों, यहां चौबीसों घंटे सैनिक तैनात रहते हैं। स्मारक पर आने वाले सभी लोगों से शांति बनाए रखने और सम्मान प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाती है।
हेगसेथ और उनका दल वेटरन्स डे के कार्यक्रमों के सिलसिले में कब्रिस्तान पहुंचे थे। इन कार्यक्रमों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हुए थे। इस घटना को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने हेगसेथ की आलोचना की। विस्कॉन्सिन की प्रतिनिधि ग्वेन मूर ने आरोप लगाया कि हेगसेथ ने अपने पद के लिए पूरी तरह अयोग्य होने का प्रदर्शन किया है।
उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, महाभियोग से बाल-बाल बचने के एक दिन बाद वह वर्दीधारी सैनिकों के प्रति अपनी अवमानना दिखाते हुए अज्ञात सैनिकों के मकबरे की पवित्रता का अनादर करते हैं।
यह फटकार उस घटना के एक दिन बाद लगी, जब अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सांसदों ने हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग चलाने की कोशिश को रोक दिया। इससे ट्रंप प्रशासन को प्रक्रियागत जीत मिली।
महाभियोग की पहल रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने की थी। उन्होंने महाभियोग के आठ आरोपों वाला प्रस्ताव पेश किया था। हेगसेथ पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान और यमन में सैन्य अभियान चलाने की अनुमति दी। इसके अलावा उन पर वॉर पावर्स एक्ट के उल्लंघन, नागरिकों की मौतों वाली सैन्य कार्रवाइयों की निगरानी और कथित गैर-न्यायिक हत्याओं से जुड़े आरोप भी लगाए गए थे।
मंगलवार को प्रतिनिधि सभा में 211 के मुकाबले 204 मतों से प्रस्ताव को समिति के पास भेजने का फैसला किया गया। इससे सदन में तत्काल महाभियोग पर मतदान की संभावना टल गई।
पेंटागन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेगसेथ ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके कदम अमेरिकी संविधान के तहत महाभियोग के लिए जरूरी 'गंभीर अपराध और दुराचार' की श्रेणी में नहीं आते। उन्होंने इस कोशिश को राजनीतिक दिखावा बताया और इसकी तुलना ट्रंप के खिलाफ पहले हुई असफल महाभियोग की कोशिशों से की।
हालांकि, हेगसेथ को मिली यह राहत अस्थायी हो सकती है। जनवरी में नई कांग्रेस के गठन के बाद डेमोक्रेट्स के प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण संभालने की संभावना है। ऐसे में सांसद महाभियोग की कोशिश को फिर से आगे बढ़ा सकते हैं।
वहीं, ट्रंप ने लगातार हेगसेथ का समर्थन किया है। मतदान के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर हेगसेथ के प्रदर्शन को 'ए प्लस प्लस प्लस' ग्रेड दिया और थॉमस मैसी पर निशाना साधा।
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