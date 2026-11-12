अमेरिकी युद्ध मंत्री हेगसेथ को सैनिक ने लगाई फटकार, वीडियो वायरल; जानिए पूरा मामला

यह घटना अज्ञात सैनिकों के मकबरे पर हुई, जो अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित युद्ध स्मारकों में से एक है। यह प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और कोरियाई युद्ध में जान गंवाने वाले अज्ञात अमेरिकी सैनिकों का अंतिम विश्राम स्थल है। इस मकबरे की सुरक्षा 1948 से अमेरिकी सेना की तीसरी इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिक कर रहे हैं। इस रेजिमेंट को 'द ओल्ड गार्ड' के नाम से जाना जाता है। मौसम की परिस्थितियां कैसी भी हों, यहां चौबीसों घंटे सैनिक तैनात रहते हैं। स्मारक पर आने वाले सभी लोगों से शांति बनाए रखने और सम्मान प्रदर्शित करने की अपेक्षा की जाती है।