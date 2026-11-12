‘एकीकरण तय है!’ शी के इस एक बयान पर भड़का ताइवान, बीजिंग को दे दी सीधी नसीहत

'एक देश, दो प्रणालियां' ढांचे को बीजिंग ने हांगकांग और मकाऊ में लागू किया है, जो क्रमशः ब्रिटिश और पुर्तगाली शासन से चीन को सौंपे गए थे। हालांकि, ताइवान की सरकार और वहां के अधिकांश लोगों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। शी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए, ताइवान की 'मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल' (MAC) ने बीजिंग पर ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और ताइवान के साथ एकीकरण के अपने राजनीतिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सन यात-सेन की विरासत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।