‘एकीकरण तय है!’ शी के इस एक बयान पर भड़का ताइवान, बीजिंग को दे दी सीधी नसीहत

सन यात-सेन की जयंती पर शी ने छेड़ा ताइवान का राग, Photo- ChatGpt
China Taiwan Tension: सेंट्रल न्यूज एजेंसी (CNA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान की 'मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल' (MAC) ने गुरुवार को बीजिंग से आग्रह किया कि वह 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' (ROC) के अस्तित्व को स्वीकार करे और ताइवान की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करे। यह अपील तब की गई है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फिर दोहराया कि ताइवान के साथ एकीकरण होना तय है।
शी ने बीजिंग में एक समारोह के दौरान ये बातें कहीं। यह समारोह 'सन यात-सेन' की 160वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था। सन यात-सेन एक क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने 'किंग राजवंश' को उखाड़ फेंका और 1912 में 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' (ROC) की स्थापना की थी।
'ताइवान स्ट्रेट' (ताइवान जलडमरूमध्य) के दोनों ओर सन यात-सेन का सम्मान किया जाता है, क्योंकि उन्होंने शाही शासन को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। ताइवान की ROC सरकार, जो चीनी गृहयुद्ध हारने के बाद 1949 में इस द्वीप पर आ गई थी, उन्हें अपना 'संस्थापक पिता' मानती है। वहीं, 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' (PRC) उन्हें चीन की लोकतांत्रिक क्रांति का अग्रदूत मानता है।
अपने भाषण के दौरान, शी ने 'चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी' (CCP) को सन यात-सेन की क्रांतिकारी विरासत का सबसे सच्चा उत्तराधिकारी बताया। उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रीय एकता के प्रति सन यात-सेन की प्रतिबद्धता, ताइवान के साथ एकीकरण के बीजिंग के लक्ष्य का समर्थन करती है।
पूर्ण एकीकरण को CCP का एक 'ऐतिहासिक मिशन' बताते हुए, शी ने कहा कि "इतिहास की धारा को रोका नहीं जा सकता" और एकीकरण होकर रहेगा। उन्होंने 'एक देश, दो प्रणालियां' (one country, two systems) ढांचे के तहत 'शांतिपूर्ण एकीकरण' के प्रति बीजिंग की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। शी ने कहा कि चीन ताइवान के साथ संबंधों और एकीकरण पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि ताइवान की स्वतंत्रता के लिए कोई जगह नहीं है।
'एक देश, दो प्रणालियां' ढांचे को बीजिंग ने हांगकांग और मकाऊ में लागू किया है, जो क्रमशः ब्रिटिश और पुर्तगाली शासन से चीन को सौंपे गए थे। हालांकि, ताइवान की सरकार और वहां के अधिकांश लोगों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। शी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए, ताइवान की 'मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल' (MAC) ने बीजिंग पर ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और ताइवान के साथ एकीकरण के अपने राजनीतिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सन यात-सेन की विरासत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।
अपनी नियमित प्रेस ब्रीफिंग के बाद जारी एक बयान में, काउंसिल ने कहा कि अगर CCP (चीनी कम्युनिस्ट पार्टी) वास्तव में सन यात-सेन को याद करना चाहती है, तो उसे उस ROC (रिपब्लिक ऑफ चाइना) के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी।
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