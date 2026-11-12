13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

‘सैन्य कार्रवाई के लिए विपक्ष की मंजूरी नहीं चाहिए’, कार्यवाहक इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ की दो-टूक

कार्यवाहक इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ ने अपनी सेना की कार्रवाई के विषय में बड़ी बात कह दी है। क्या कहा काट्ज़ ने? आइए जानते हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Updated: 12 Nov 2026, 9:44 PM IST

Israel Katz

इज़रायल काट्ज़ (Photo - ANI)

इज़रायल (Israel) में अभी तक नई नई सरकार का गठन नहीं हुआ है। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ही कार्यवाहक पीएम की भूमिका निभा रहे हैं और उनका मंत्रिमंडल भी। इसी बीच अब कार्यवाहक रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ (Israel Katz) ने अपनी सेना की कार्रवाई पर एक बड़ा बयान दे दिया है।

सैन्य कार्रवाई के लिए विपक्ष की मंजूरी नहीं चाहिए

काट्ज़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "गाज़ा में लक्षित हत्याएं (टारगेटेड किलिंग्स) करने; लेबनान में रक्षात्मक और आक्रामक अभियान चलाने; गोलान के समुदायों की सुरक्षा के लिए सीरिया में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखने; हेब्रोन में आतंकियों के इलाके को साफ करने, एक ऐसा अभियान जिसने एक मज़बूत निवारक प्रभाव पैदा करने में अपनी उपयोगिता साबित की है और जूडिया तथा सामरिया (वेस्ट बैंक) में आतंकवाद के खिलाफ आक्रामक अभियान जारी रखने के लिए इज़रायली सेना को निर्देश देने के लिए हमें विपक्ष या किसी कानूनी प्राधिकरण की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है।

हमने ईरान के मामले में भी इज़रायली सेना के साथ पूर्ण समन्वय बनाए रखते हुए, दृढ़ संकल्प और सही सूझबूझ का परिचय दिया है और परिस्थितियों की मांग के अनुसार आगे भी ऐसा ही होता रहेगा।

इज़रायल की सुरक्षा रुकी हुई नहीं है और न ही यह समानांतर रूप से चल रही राजनीतिक प्रक्रियाओं का इंतजार कर रही है।

इज़रायली सेना को निर्देश देने वाले एक प्रधानमंत्री और एक रक्षा मंत्री हैं और इज़रायल की सुरक्षा तथा इज़रायल के नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक सरकार ज़िम्मेदार है, जो निश्चित रूप से मौजूदा और उचित निगरानी के दायरे में काम करती है।

अब तक ऐसा ही होता आया है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा।"

संसद का हुआ शपथ ग्रहण लेकिन नहीं बनी नई सरकार

मंगलवार, 10 नवंबर को इज़रायल की संसद का शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन नई सरकार नहीं बन पाई। चुनाव के नतीजे ऐसे रहे कि पीएम नेतन्याहू के पास संसद में बहुमत नहीं रहा और उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के लिए भी सत्ता तक पहुंचने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं बचा। 8 नवंबर राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग (Isaac Herzog) ने यशार पार्टी के नेता गादी आइजेनकोट (Gadi Eisenkot) को नई सरकार बनाने का आधिकारिक जनादेश सौंपा, लेकिन उन्हें भी अब तक पूर्ण समर्थन नहीं मिला पाया है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.