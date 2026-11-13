वेनेजुएला के तेल से अमेरिका के खाते में आए 12 अरब डॉलर, ट्रंप प्रशासन ने जारी की रिपोर्ट; जानिए कहां खर्च हुई रकम?

सांकेतिक इमेज (सोर्स- Chatgpt)
Venezuela Oil Revenue: अमेरिकी विदेश विभाग ने 53 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के सत्ता से हटने के बाद वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों से होने वाली अरबों डॉलर की कमाई को कैसे संभाला गया। रिपोर्ट के अनुसार, 3 जनवरी से 30 सितंबर 2026 के बीच वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े अधिकृत लेन-देन के जरिए 12.26 अरब डॉलर से अधिक की राशि अमेरिका के नियंत्रण वाले खातों में जमा की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाद में इस राशि का बड़ा हिस्सा वेनेजुएला के विभिन्न बैंकों और संस्थाओं को वापस भेज दिया गया। हालांकि, रिपोर्ट में उन अंतिम लाभार्थियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है, जिन्हें यह पैसा मिला।
जनवरी 2026 में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक अभियान चलाया और मादुरो तथा उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया। दोनों को न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां वो नशीले पदार्थों की तस्करी और लोगों को प्रताड़ित करने से जुड़े आरोपों का सामना कर रहे हैं। मादुरो के सत्ता से हटने के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने वेनेजुएला की कमान संभाली। इसके बाद वाशिंगटन और काराकास के बीच कुछ समझौते हुए, जिनके तहत वेनेजुएला के तेल और अन्य खनिज संसाधनों के निर्यात से होने वाले मुनाफे में अमेरिका को भी सीधी हिस्सेदारी मिल गई।
जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी करके विशेष बैंक खाते खुलवाए। वेनेजुएला के तेल और खनिजों के अधिकृत लेन-देन से होने वाली कमाई इन्हीं खातों में जमा की जानी थी और बाद में इस राशि को नियंत्रित तरीके से वापस वेनेजुएला भेज दिया जाना था।
अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 3 जनवरी से 30 सितंबर 2026 के बीच अधिकृत गतिविधियों में शामिल सत्यापित संस्थाओं से 12.26 अरब डॉलर से अधिक की राशि प्राप्त हुई। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों से आया। इसके अलावा सोने, अन्य खनिजों और उर्वरकों के व्यापार से जुड़ी राशि भी इसमें शामिल थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 20 जमाकर्ताओं ने अमेरिकी वित्त विभाग के नियंत्रण वाले खातों में पैसे जमा किए। हालांकि, रिपोर्ट में इन जमाकर्ताओं की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है। कुल जमा राशि का लगभग 99 प्रतिशत हिस्सा तेल की खरीद से जुड़ा था। 30 सितंबर तक इन फंडों में से 12 अरब डॉलर से अधिक की राशि जारी की जा चुकी थी, जिससे खाते में लगभग 169 मिलियन डॉलर की शेष राशि बची थी।
रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी में अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल और अन्य खनिजों की अधिकृत खरीद से प्राप्त फंड को रखने के लिए कतर नेशनल बैंक में एक खाता खोला। शुरुआत में इस खाते में लगभग 500 मिलियन डॉलर जमा किए गए थे। जनवरी के अंत तक लगभग पूरी राशि वेनेजुएला की संस्थाओं को वापस जारी कर दी गई थी। इसके बाद, भविष्य के लेन-देन के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के सीधे नियंत्रण में एक अलग खाता खोला गया। बाद में इस खाते में 12 अरब डॉलर से अधिक की राशि जमा की गई।
अमेरिकी विदेश विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर के अंत तक जमा की गई लगभग पूरी राशि वेनेजुएला के बैंकों के एक समूह को वितरित कर दी गई थी। इन बैंकों को इस फंड का उपयोग विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए करना था। इस प्रक्रिया के माध्यम से बैंक बाजार में स्थानीय मुद्रा की उपलब्धता को प्रबंधित करने के लिए डॉलर बेचते हैं, जिससे उस मुद्रा के मूल्य को समर्थन मिलता है। इस मामले में इसका उद्देश्य वेनेजुएला की मुद्रा बोलिवर के मूल्य को स्थिर करने में मदद करना था।
रिपोर्ट से पता चलता है कि जारी की गई कुल राशि में से लगभग 9.4 अरब डॉलर कानूनी संस्थाओं को और लगभग 2.9 अरब डॉलर व्यक्तियों को दिए गए। हालांकि, रिपोर्ट के कई हिस्सों को गोपनीय रखा गया है। इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि वेनेजुएला में किन व्यक्तियों और संस्थाओं को ये फंड प्राप्त हुए।
अमेरिकी विदेश विभाग ने इन लेन-देनों की जांच के लिए वाशिंगटन डी.सी. स्थित एक निजी ऑडिटिंग फर्म KPMG को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यह फर्म अमेरिका के नियंत्रण वाले खातों में जमा की गई और वहां से वितरित की गई राशि की जांच करेगी।
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