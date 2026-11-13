वेनेजुएला के तेल से अमेरिका के खाते में आए 12 अरब डॉलर, ट्रंप प्रशासन ने जारी की रिपोर्ट; जानिए कहां खर्च हुई रकम?

Venezuela Oil Revenue: अमेरिकी विदेश विभाग ने 53 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के सत्ता से हटने के बाद वेनेजुएला के तेल और खनिज संसाधनों से होने वाली अरबों डॉलर की कमाई को कैसे संभाला गया। रिपोर्ट के अनुसार, 3 जनवरी से 30 सितंबर 2026 के बीच वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े अधिकृत लेन-देन के जरिए 12.26 अरब डॉलर से अधिक की राशि अमेरिका के नियंत्रण वाले खातों में जमा की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाद में इस राशि का बड़ा हिस्सा वेनेजुएला के विभिन्न बैंकों और संस्थाओं को वापस भेज दिया गया। हालांकि, रिपोर्ट में उन अंतिम लाभार्थियों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है, जिन्हें यह पैसा मिला।