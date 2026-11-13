सिर्फ 30 वोट पाने वाले उम्मीदवार ने बढ़ाई स्टालिन की मुश्किलें, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करने से किया इनकार

Udhayanidhi Stalin Election Petition: तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर चुनावी जीत और उसकी वैधता को लेकर हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में हजारों वोटों से जीत दर्ज करने वाले डीएमके नेता उधयनिधि स्टालिन को मद्रास हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी जीत को चुनौती देने वाला उम्मीदवार महज 30 वोट हासिल कर सका था। अब अदालत के ताजा फैसले ने इस चुनावी विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है।