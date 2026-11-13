13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और पैरोल पर शेख हसीना का बड़ा बयान, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जताई चिंता

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास को मां की मौत के बाद अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए केवल पांच घंटे की पैरोल दिए जाने पर दुख जताया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू समेत अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों और बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर भी चिंता जताई।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Updated: 13 Nov 2026, 11:05 AM IST

Sheikh Hasina

Bangladesh Former PM Sheikh Hasina (File Photo-IANS)

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों के घरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई परिवार अब खुद को देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। शेख हसीना ने यह बातें IANS को दिए एक विशेष ऑडियो इंटरव्यू में कहीं।

हर धर्म के लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए

शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, ईसाई और दूसरे सभी धर्मों के लोग समान नागरिक हैं। उन्हें सुरक्षित रहने, अपने धर्म का पालन करने और अपने परिवार व संपत्ति की रक्षा करने का समान अधिकार है। इसके बावजूद अल्पसंख्यक समुदायों, उनके घरों और पूजा स्थलों पर हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कई परिवार अब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करके हैं।

चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी का भी किया जिक्र

शेख हसीना ने जेल में बंद हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास का मामला उठाते हुए इसे बेहद दुखद घटना बताया। उन्होंने कहा कि चिन्मय कृष्ण दास की मां गंभीर रूप से बीमार थीं। परिवार चाहता था कि उन्हें मां से मिलने की अनुमति मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मां के निधन के बाद उन्हें अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए केवल पांच घंटे की पैरोल दी गई।

चिन्मय कृष्ण दास बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता भी हैं। उन्हें 25 नवंबर 2024 को ढाका में गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन चटगांव की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश सहित दुनिया के कई हिस्सों में हिंदू समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किए थे।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील

शेख हसीना ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके दोषियों को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान यह तय नहीं कर सकती कि उसे अपने ही देश में सुरक्षित रहने का अधिकार मिलेगा या नहीं। कानून के सामने सभी नागरिकों को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए।

बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर भी उठाए सवाल

आईएएनएस से बातचीत में शेख हसीना ने बांग्लादेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता जताई। उन्होंने जबरन वसूली, भीड़ की हिंसा और महिलाओं व अल्पसंख्यकों पर हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि इन घटनाओं से आम लोगों में डर का माहौल है।

उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अधिकारी आम नागरिकों की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे चलाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। हसीना ने कहा कि आम लोग सुरक्षा, रोजगार और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर चाहते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है।

राजनीतिक बदले के बजाय आम लोगों की समस्याओं पर हो ध्यान

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह अपने नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करती है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाती है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को राजनीतिक बदले की भावना से बाहर निकलकर आम नागरिकों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही एक जिम्मेदार सरकार की पहचान होनी चाहिए।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.