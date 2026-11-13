हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और पैरोल पर शेख हसीना का बड़ा बयान, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जताई चिंता

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों और बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय के लोगों के घरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई परिवार अब खुद को देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। शेख हसीना ने यह बातें IANS को दिए एक विशेष ऑडियो इंटरव्यू में कहीं।