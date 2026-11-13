‘अडानी और मोहन भागवत को जज बना लें, फिर भी बहस के बाद PM नहीं रहेंगे मोदी’, राहुल गांधी ने फिर दी खुली चुनौती

Rahul Gandhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच आमने-सामने बहस को लेकर एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि भाजपा चाहे तो अपनी पसंद का कोई भी व्यक्ति बहस में जज बना सकती है। यहां तक कि अडानी और मोहन भागवत को भी जज के तौर पर बैठा सकती है। राहुल ने दावा किया कि अगर उनकी प्रधानमंत्री मोदी से वन-ऑन-वन बहस हुई तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने यह बात इंस्टाग्राम पर एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए कही।