Chhath Puja 2026 Holiday: बिहार, झारखंड, यूपी और दिल्ली में कब बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर

बिहार, झारखंड, यूपी और दिल्ली में कब बंद रहेंगे स्कूल
chhath puja holiday 2026: छठ महापर्व 2026 में 13 नवंबर से 16 नवंबर तक मनाया जाएगा। चार दिवसीय पर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय से होगी, 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन होगा। हालांकि, छुट्टियों को लेकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अलग-अलग व्यवस्था है। इसलिए 13 से 16 नवंबर के बीच स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और बैंक सभी जगह एक जैसी छुट्टी नहीं रहेगी।
छठ पूजा के मुख्य दिन 15 और 16 नवंबर हैं। बिहार सरकार के 2026 अवकाश कैलेंडर में 15 और 16 नवंबर को छठ पूजा के लिए राजकीय अवकाश दर्ज है, जबकि 14 नवंबर को छठ पूजा (खरना) प्रतिबंधित अवकाश है।
झारखंड में भी छठ को लेकर सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों के कैलेंडर में अवकाश का प्रावधान है। वहीं उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर छठ पूजा के नाम से दर्ज है, जबकि 16 नवंबर को राज्य के अलग-अलग कैलेंडर/संस्थानों में अलग व्यवस्था हो सकती है।
दिल्ली में इस साल 16 नवंबर, सोमवार को छठ पूजा के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार NCT दिल्ली के सरकारी कार्यालय, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उस दिन बंद रहेंगे।
बिहार: 2026 के स्कूल अवकाश कैलेंडर के अनुसार बिहार में दिवाली से लेकर छठ तक लंबा अवकाश है। सरकारी स्कूलों में 7 नवंबर से 17 नवंबर 2026 तक छुट्टी का कार्यक्रम है। यानी छठ के चारों अनुष्ठानों के दौरान स्कूल बंद रहेंगे और स्कूलों में पढ़ाई 18 नवंबर से दोबारा शुरू होने की जानकारी दी गई है।
झारखंड: झारखंड के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार छठ को लेकर 16 और 17 नवंबर को स्कूलों में अवकाश बताया गया है। हालांकि 15 नवंबर रविवार होने के कारण उस दिन भी स्कूल सामान्य रूप से बंद रहेंगे। इसलिए विद्यार्थियों को छठ के दौरान लगातार अवकाश मिल सकता है।निजी स्कूलों में छुट्टियों की संख्या उनके अपने अकादमिक कैलेंडर और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों के अनुसार अलग हो सकती है।
उत्तर प्रदेश: राज्य के 2026 अवकाश कैलेंडर में 15 नवंबर को छठ पूजा दर्ज है। 16 नवंबर को छठ से जुड़ी छुट्टी को लेकर अलग-अलग संस्थानों में व्यवस्था अलग हो सकती है। इसलिए किसी सरकारी कार्यालय या संस्थान में जाने से पहले संबंधित विभाग की स्थानीय सूचना देखना बेहतर रहेगा।
दिल्ली: दिल्ली सरकार ने 16 नवंबर 2026, सोमवार को छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन दिल्ली सरकार के सरकारी कार्यालय, स्वायत्त निकाय और PSU बंद रहेंगे।
बैंकों की स्थिति अलग है। RBI के नवंबर 2026 के बैंक-हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार छठ पूजा/सूर्य षष्ठी के लिए 16 नवंबर को कुछ क्षेत्रीय केंद्रों में बैंक अवकाश है, लेकिन दिल्ली में RBI की सूची में 16 नवंबर का छठ अवकाश नहीं है। दिल्ली में नवंबर का अगला क्षेत्रीय बैंक अवकाश 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा है। इसलिए दिल्ली में 16 नवंबर को सरकारी दफ्तर बंद होने का मतलब यह नहीं है कि सभी बैंक भी बंद रहेंगे।
छठ के कारण परीक्षा अपने-आप पूरे देश में स्थगित नहीं होती। बोर्ड, विश्वविद्यालय, स्कूल या संबंधित परीक्षा संस्था का जारी टाइम-टेबल ही मान्य होगा। जिन स्कूलों में छठ के दिन आधिकारिक अवकाश है, वहां उस दिन निर्धारित परीक्षा होने पर स्कूल को संशोधित कार्यक्रम जारी करना पड़ सकता है।
इसलिए छात्रों को केवल छुट्टी की खबर देखकर परीक्षा छोड़ने के बजाय अपने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या परीक्षा बोर्ड की ताजा नोटिस/रीशेड्यूल्ड टाइम-टेबल जरूर देखनी चाहिए। खासकर निजी स्कूलों और कॉलेजों में स्थानीय कैलेंडर अलग हो सकता है।
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