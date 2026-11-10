Chhath Puja 2026 Holiday: बिहार, झारखंड, यूपी और दिल्ली में कब बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर

chhath puja holiday 2026: छठ महापर्व 2026 में 13 नवंबर से 16 नवंबर तक मनाया जाएगा। चार दिवसीय पर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय से होगी, 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन होगा। हालांकि, छुट्टियों को लेकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अलग-अलग व्यवस्था है। इसलिए 13 से 16 नवंबर के बीच स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और बैंक सभी जगह एक जैसी छुट्टी नहीं रहेगी।