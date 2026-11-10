10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

पवन कल्याण से तलाक के बाद भी पूर्व पत्नी रेणु देसाई को क्यों सुनने पड़ते हैं ताने? 14 साल बाद छलका दर्द

Pawan Kalyan: पवन कल्याण की पूर्व पत्नी रेणु देसाई ने समाज में महिलाओं और पुरुषों की शादी को लेकर दोहरे मानदंडों पर सवाल उठाए हैं। जानिए उन्होंने अपनी ट्रोलिंग और पूर्व पति के साथ रिश्तों पर क्या कहा।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

हैदराबाद

image

Pratiksha Gupta

Updated: 10 Nov 2026, 11:22 AM IST

Pawan Kalyan

पवन कल्याण की पूर्व पत्नी रेणु देसाई ने बयां किया अपना दर्द (फोटो सोर्स-@baagiballiya)

Pawan Kalyan Divorce News: साउथ के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की निजी जिंदगी एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में उनकी तीसरी पत्नी अन्ना लेझनेवा से अलग होने की खबरों के बाद एक बार फिर उनके पुराने रिश्तों और शादियों पर बहस छिड़ गई है। उनकी पूर्व पत्नी और अभिनेत्री रेणु देसाई ने समाज के दोहरे रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुरुष कई बार शादी कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के दूसरे रिश्ते के बारे में सोचने पर भी सवाल उठाए जाते हैं। रेणु ने यह भी बताया कि पवन से तलाक के 14 साल बाद भी उनकी पहचान को सिर्फ उनकी पूर्व पत्नी के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने अपने इस दर्द की तुलना भगवान राम के वनवास से की।

'पुरुष कितनी भी बार शादी करे, लेकिन महिला के लिए सोचना भी पाप?'

पवन कल्याण से साल 2012 में तलाक के लगभग 5 साल बाद रेणु देसाई ने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ और दोबारा शादी करने की इच्छा पर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि स्वास्थ्य से जुड़ी एक परेशानी के बाद उन्हें जीवन में एक साथी की जरूरत महसूस हुई थी। हालांकि, इस बयान के बाद पवन कल्याण के कुछ प्रशंसकों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था और यहां तक कह दिया था कि अगर उन्होंने दोबारा शादी की, तो वे उनके प्रति सम्मान खो देंगे।

चीनी जासूसी विवाद में घिरे Nvidia CEO, एक दिन में गंवाए 7.4 अरब डॉलर, तलाक हुआ तो पत्नी को मिल सकती हैं आंधी संपत्ति

ये भी पढ़ें
Jensen Huang Affair

इस पर रेणु ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर समाज की सोच पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए लिखा था, 'हमारे समाज में एक पुरुष कुछ भी कर सकता है और कितनी भी बार शादी कर सकता है, लेकिन किसी महिला के लिए दूसरे रिश्ते के बारे में सोचना भी पाप माना जाता है। क्या किसी महिला को पछतावे के साथ पूरी जिंदगी अकेले ही रहना चाहिए?' हालांकि, बाद में रेणु ने दोबारा शादी नहीं की और आज भी सिंगल हैं।

'मैं उन्हें सबसे अच्छी तरह समझती थी'

भले ही रेणु को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने कई मौकों पर पवन कल्याण के साथ अपने अच्छे रिश्तों का जिक्र किया है। साल 2017 में 'ABN तेलुगु' को दिए एक इंटरव्यू में रेणु ने कहा था कि वह पवन को सबसे अच्छी तरह समझने के करीब थी। उन्होंने कहा था कि हम कभी पारंपरिक पति-पत्नी की तरह नहीं रहे, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त थे। हम साथ काम करते थे और वह मुझसे ज्यादा बातें शेयर करते थे।

'मेरा वनवास कब खत्म होगा?'

हाल ही में 'Visual Talks Podcast' में बात करते हुए रेणु ने दर्द बयां किया कि इतने साल बीत जाने के बाद भी लोग उन्हें स्वतंत्र पहचान देने के बजाय आज भी सिर्फ पवन कल्याण की पूर्व पत्नी के रूप में ही देखते हैं। अपनी स्थिति की तुलना भगवान राम के 14 साल के वनवास से करते हुए उन्होंने सवाल किया, '14 साल हो गए हैं। भगवान राम भी वनवास में रहे थे, लेकिन सिर्फ 14 साल के लिए। मेरा वनवास कब खत्म होगा?'

तीन शादियों पर पवन कल्याण ने क्या कहा था?

पवन कल्याण अपनी तीन शादियों को लेकर उठने वाले सवालों पर पहले भी जवाब दे चुके हैं। साल 2023 में 'अनस्टॉपेबल विद एनबीके' शो में नंदमुरी बालकृष्ण से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी पहली दो शादियों के बारे में खुलकर बात की थी। पवन ने बताया था कि उनकी पहली शादी नंदिनी से परिवार के बड़ों की मर्जी से हुई थी। हालांकि, यह रिश्ता आगे नहीं चल पाया और दोनों अलग हो गए। रेणु देसाई के साथ दूसरी शादी को लेकर उन्होंने कहा था कि दोनों के बीच विचारों में मतभेद या आपसी सहमति की कमी जैसी परिस्थितियां रही होंगी, जिसकी वजह से रिश्ता टूट गया।

तीन शादियों को लेकर होने वाली आलोचनाओं पर पवन ने कहा था कि उन्होंने तीनों महिलाओं से एक ही समय पर शादी नहीं की थी और न ही वे सभी के साथ एक साथ रहते थे। उनका कहना था कि जब एक रिश्ता सफल नहीं हुआ, तो उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। उन्होंने साफ किया था कि उनकी शादियां किसी शौक या आकर्षण के चलते नहीं हुईं, बल्कि हालात ऐसे बने। पवन के मुताबिक, इन रिश्तों से उन्हें खुशी से ज्यादा दर्द मिला।

Nvidia CEO जेनसन हुआंग की मुश्किलें बढ़ीं: चीनी जासूसी विवाद में शेयरधारकों ने ठोका केस, ट्रंप बोले- FBI कर रही जांच

ये भी पढ़ें
Nvidia founder and CEO Jensen Huang
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.