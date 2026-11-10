पवन कल्याण से तलाक के बाद भी पूर्व पत्नी रेणु देसाई को क्यों सुनने पड़ते हैं ताने? 14 साल बाद छलका दर्द

Pawan Kalyan Divorce News: साउथ के सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की निजी जिंदगी एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में उनकी तीसरी पत्नी अन्ना लेझनेवा से अलग होने की खबरों के बाद एक बार फिर उनके पुराने रिश्तों और शादियों पर बहस छिड़ गई है। उनकी पूर्व पत्नी और अभिनेत्री रेणु देसाई ने समाज के दोहरे रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुरुष कई बार शादी कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के दूसरे रिश्ते के बारे में सोचने पर भी सवाल उठाए जाते हैं। रेणु ने यह भी बताया कि पवन से तलाक के 14 साल बाद भी उनकी पहचान को सिर्फ उनकी पूर्व पत्नी के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने अपने इस दर्द की तुलना भगवान राम के वनवास से की।