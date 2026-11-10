राहुल गांधी के बयान पर दिलीप घोष का पलटवार, बोले- 2-4 महीने गायब रहते हैं, फिर मीडिया में आने के लिए देते हैं बयान

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बस्तर में सीएआरपीएफ जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हथियारबंद नक्सलियों का जंगलों से सफाया हो चुका है, लेकिन 'दिमागी नक्सलियों' ने कई संस्थानों और राजनीतिक दलों में अपनी जगह बना ली है। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें हराना जरूरी है।