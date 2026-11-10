ग्रीन पटाखे भी नहीं रोक पाए प्रदूषण! दिवाली के बाद दिल्ली का AQI 350 पार, ITO से अक्षरधाम तक छाई धुंध

डॉ. हड्डा ने कहा कि दिल्ली की हवा में मौजूद जहरीले कण लगातार सांस के साथ शरीर में पहुंच रहे हैं। उनके पास कई ऐसे लोग भी पहुंचे हैं, जिन्हें गले में जलन और कुछ फंसे होने जैसा महसूस हो रहा है। कुछ स्वस्थ डॉक्टरों ने भी ऐसी परेशानी की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि लोग इस जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं और इसका असर आने वाले समय में और साफ दिखाई दे सकता है।