महात्मा गांधी की यादों से जुड़ी PMCH की ऐतिहासिक इमारत पर खतरा, INTACH ने PM मोदी और प्रशांत किशोर से लगाई बचाने की गुहार

आईएनटीएसीएच का कहना है कि यह इमारत केवल पुराना अस्पताल भवन नहीं है, बल्कि बिहार, अविभाजित बंगाल और महात्मा गांधी से जुड़ी साझा ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। गांधी जी मई 1947 में इस अस्पताल परिसर आए थे। ऐसे में इस इमारत को पूरी तरह खत्म करना इतिहास की एक अहम निशानी को मिटाने जैसा होगा।