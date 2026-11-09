रायगंज एनकाउंटर पर अधीर रंजन चौधरी का हमला, बोले- पुलिस को ‘ट्रिगर-हैप्पी’ बना रही बंगाल सरकार

अधीर रंजन चौधरी ने पुलिस एनकाउंटर के दौरान आत्मरक्षा में गोली चलाने के दावे पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लगभग हर एनकाउंटर के बाद पुलिस की ओर से एक जैसी सफाई दी जाती है कि आरोपी ने पुलिसकर्मी की कमर में लगी रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की और गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी।