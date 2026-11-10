तमिलनाडु में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री में बड़ा हादसा, तीन मजदूरों की मौत; मंत्री ने दिए जांच के आदेश

हादसे की जानकारी मिलने के बाद राज्य सरकार भी सक्रिय हो गई है। राज्य की मंत्री विरुधई मगाल कीर्तना ने हादसे पर दुख जताते हुए जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच होगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।