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बठिंडा में दो दिन, दो हादसे: मलोट रोड पर 12 साल के बच्चे की मौत, अब भारतमाला हाईवे पर 7 घायल

मोगा-बठिंडा भारतमाला हाईवे पर 10 नवंबर की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। एक मासूम बच्चे समेत 7 लोग गंभीर घायल, अस्पताल में इलाज जारी।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 10 Nov 2026, 2:36 PM IST

Bathinda road accident

बठिंडा में सड़क हादसे में 7 लोग गंभीर घायल, Photo- ChatGpt

Bharatmala Highway Accident: मोगा-बठिंडा भारतमाला हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक मासूम बच्चे समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह दुर्घटना आज सुबह सामने आई है।
हादसे की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
दुर्घटना में घायल हुए सभी 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन टीमों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है।
पंजाब के बठिंडा में ही इससे एक दिन पहले 9 नवंबर भी मलोट रोड पर एक अन्य कार हादसा हुआ था, जिसमें एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल हुए थे।

एक मासूम समेत 7 लोग गंभीर घायल

मोगा जिले के बाघापुराना से बठिंडा जाने वाले भारतमाला मुख्य मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एसयूवी और कार के बीच जोरदार टक्कर में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दोनों वाहनों में सवार छह लोगों समेत एक छोटा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। कार में सवार बुजुर्ग दंपती को भी गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के कुछ ही देर बाद उसी जगह दो गाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे में दो लोगों को मामूली चोटें आईं, जबकि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं। सभी घायलों को एंबुलेंस से बठिंडा और मोगा के अलग-अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ।

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सोमवार देर रात भी भीषण हादसा

सोमवार देर रात को पंजाब के बठिंडा स्थित मलोट रोड पर एक तेज रफ्तार कार चालक ने भीषण तांडव मचा दिया। मलोट की दिशा से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित टोयटा कार ने थर्मल प्लांट के सामने सिवियां लिंक रोड की ओर मुड़ रहे मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद बेकाबू हुई कार सड़क किनारे लगे मोमोज स्टॉल में जा घुसी और वहां खड़े वाहनों व लोगों को बुरी तरह रौंद दिया। हादसे में स्टॉल के पास बाइक पर बैठे 12 साल के बच्चे गुरदीप कुमार उर्फ हरमन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, दोनों वाहनों की ​भिड़ंत इतनी भीषण थी कि सड़क किनारे बाइक पर बैठा 12 वर्षीय गुरदीप कुमार उर्फ हरमन हवा में करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरा। सिर में गहरी चोट लगने और सिर फट जाने के कारण मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हरमन गांव दियोण का रहने वाला था और अपने परिजन के साथ वहां रुका हुआ था।

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