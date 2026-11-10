बठिंडा में दो दिन, दो हादसे: मलोट रोड पर 12 साल के बच्चे की मौत, अब भारतमाला हाईवे पर 7 घायल

Bharatmala Highway Accident: मोगा-बठिंडा भारतमाला हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक मासूम बच्चे समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह दुर्घटना आज सुबह सामने आई है।

हादसे की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

दुर्घटना में घायल हुए सभी 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल है। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन टीमों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है।

पंजाब के बठिंडा में ही इससे एक दिन पहले 9 नवंबर भी मलोट रोड पर एक अन्य कार हादसा हुआ था, जिसमें एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल हुए थे।